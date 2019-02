Chemnitz

In Chemnitz sind zwei junge Männer dabei erwischt worden, wie sie ein Hakenkreuz in den Schnee trampelten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Ladendetektiv das Duo am Vortag auf dem Oberdeck einen Parkhauses beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten die 18 und 21 Jahre alten Männer, als sie das verbotene Zeichen mit einer Größe von drei mal drei Metern in den Schnee traten. Gegen die Männer wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Von RND/dpa