Vor knapp einem Monat brachte die Schwester von Herzogin Kate, Pippa Middleton, ihren ersten Sohn zur Welt. Drei Wochen konnte der Name des Kleinen geheim gehalten werden. Jetzt verriet die „Daily Mail“, wie der Neffe von Kate heißt.

Demnach soll er den Namen Arthur Michael William Matthews tragen. Was für eine bedeutende Wahl! Arthur erinnert an den Namen einiger verstorbener Könige. Und auch sein dritter Name, William, erinnert an das Königshaus und seinen Onkel Prinz William. Ob sie diesen Namen tatsächlich zu seinen Ehren gewählt haben, ist unbekannt.

Name von Pippas Kind erinnert an verstorbenen Bruder von James

Mit seinem zweiten Namen ist eine besonders rührende Geschichte verbunden: Michael hieß der verstorbene Bruder von Pippas Ehemann James. Er kam 1999 am Mount Everest ums Leben, als er versuchte, der jüngste Brite zu werden, der den höchsten Gipfel der Welt erkletterte. Und auch Pippas Vater, der ebenfalls Michael heißt, wird mit dem Namen geehrt.

Der kleine Arthur wurde wie seine royalen Verwandten George, Charlotte und Louis im „St. Mary’s Hospital“ geboren. Anders als bei seinen Cousins und Cousinen müssen Royal-Fans allerdings weiter auf ein erstes Foto von ihm warten.

