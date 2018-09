Hamburg

Noch immer fehlt von Daniel Küblböck jede Spur. Darüber, was am frühen Sonntagmorgen auf der „Aidaluna“ geschehen ist, gibt es bisher kaum Informationen, wohl aber wilde Spekulationen. Nachdem sich am Tag seines Verschwindens bereits sein Vater Günther zu Wort gemeldet hat, gibt es nun auch Reaktionen einiger seiner Weggefährten.

Pop-Titan Dieter Bohlen etwa sagte in einem Video bei Instagram, er könne es im Moment weder fassen noch glauben. „Er war auf der einen Seite natürlich ein unheimlich lustiges Kerlchen, was man so im Fernsehen gesehen hat“, sagte das Jurymitglied der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ am Montag. „Aber wenn er bei mir zu Hause war, gab es eben auch das totale krasse Gegenteil.“ Küblböck habe Bohlen zufolge auch sehr depressiv sein können.

„Also vorstellen kann ich mir das schon in so einer Kurzschlussreaktion, das er das wirklich gemacht hat“, sagt Bohlen weiter, ohne die Begriffe Selbstmord oder Suizid tatsächlich in den Mund zu nehmen. Dennoch hoffe auch der Musikproduzent, dass Küblbock doch noch gefunden werde. „Es tut mir wahnsinnig leid, ich bin total geschockt.“

Bereits am Tag des Verschwindens wurde spekuliert, Küblböck könnte an Bord der „Aidaluna“ Selbstmord begangen haben. Es gebe Grund zur Annahme, dass der 33-Jährige gesprungen sei, erklärte der Kreuzfahrt-Veranstalter.

Auch DJane und Moderatorin Giulia Siegel äußerte sich bestürzt über das Verschwinden von Küblböck: „Ich bin erschüttert und tief traurig... kann es nicht fassen was ich heute lesen musste“, schrieb die 43-Jährige bei Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie den Sänger auf die Wange küsst. Sie bete dafür, dass ein Wunder passiere.

Schauspieler Julian F. M. Stoeckel schrieb bei Facebook zu einem Youtube-Video Küblböcks: „Wie verzweifelt er gewesen sein muss!“ Dazu postete er einen traurigen Smiley.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 – 111 0 111 (ev.)

0800 – 111 0 222 (rk.)

0800 – 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von RND/iro