Los Angeles

Angelina Jolie muss ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt ermöglichen, alleine Zeit mit den sechs gemeinsamen Kinder zu verbringen – das hatte im Juli ein Gericht entschieden. Jetzt sind Details bekannt geworden, wie oft und wie lange der Hollywood-Star seine Kinder tatsächlich sehen darf.

Demnach habe ein Richter entschieden, dass Pitt die Kinder an jedem zweiten Schultag für vier Stunden bekommt und für zwölf Stunden an jedem zweiten schulfreien Tag, berichtet das amerikanische Internet-Portal „The Blast“ mit Verweis auf Gerichtsdokumente. Die Regelung gelte zunächst bis zum 21. August – dann stehe der nächste Gerichtstermin an.

Streit um Besuchszeiten und Unterhaltszahlungen

Pitt und Jolie waren zwölf Jahre lang das Hollywood-Traumpaar, nachdem sie am Set des Actionfilms „Mr. & Mrs. Smith“ zusammengefunden hatten. Vor zwei Jahren reichte Jolie überraschend die Scheidung von Pitt ein, inzwischen tobt ein erbitterter Rosenkrieg. Anfang 2017 hatten sich beide darauf geeinigt, sich das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zu teilen. Vor wenigen Wochen entschied ein Gericht, dass Pitt künftig auch alleine Zeit mit seinen Kindern verbringen darf. Die Scheidung will Jolie bis Jahresende durchsetzen – und ihren Noch-Ehemann zu Unterhaltszahlungen zwingen lassen.

Von RND