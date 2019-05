Friedeburg

Im ostfriesischen Friedeburg ist am Dienstagabend ein Streit um einen Maibaum eskaliert: Wie die Polizei Aurich/ Wittmund mitteilte, hatten drei Männer zwischen 25 und 35 Jahren drei Kinder mit einem Spanngurt gefesselt und zwei weitere festgehalten.

Grund für den Streit war demnach ein versuchtes „Maibaumklauen“. Das ist eine alte Tradition, bei der in der Nacht vor dem Aufstellen des Maibaums dieser bewacht wird – um den Diebstahl zu verhindern. Dafür muss nach dem Brauch in Ostfriesland spätestens bei Annäherung von Fremden einer der Wächter eine Hand am Baum haben. Schaffen es die Gegner, dieses zu verhindern oder die Wächter so abzulenken, dass sie ihre Pflicht vernachlässigen, gilt der Baum als gestohlen.

„Maibaumklauen“ eskaliert in Ostfriesland

Die Kinder hatten wohl versucht, den Maibaum zu „klauen“ – was für sie unschön endete. Sie wurden laut Polizei mit Spanngurten gefesselt. Gegen die Männer wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung eingeleitet.

Von RND/hsc