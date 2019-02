Köln

Romantischer Antrag im Schnee: „The Voice of Germany“-Moderator Thore Schölermann hat seiner Langzeit-Freundin Jana Julie Kilka die Frage aller Fragen gestellt. Bereits im vergangenen April sei er im Winterurlaub auf die Knie gegangen und habe ihr gesagt, dass er immer mit ihr zusammen sein wolle, wie er nun in einem Interview mit dem Magazin „Bunte verrät.

Der Ring war ebenfalls besonders: Er hatte nämlich keinen Diamanten. Den wollte Schölermann der „Verbotene Liebe“-Schauspielerin selbst ausgraben. Zusammen reisten sie im vergangenen Frühsommer nach Angola, um einen Edelstein zu suchen. „Von Luanda sind wir mit Rucksäcken 15 Stunden auf einem Pick-up durchs Land geruckelt. Zwei Nächte haben wir beim Minenbesitzer auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen“, erzählt der Moderator.

Auf Diamentensuche in Angola

Die beiden konnten auch den Schürfer kennenlernen. Den fertigen Ring kann Kilka, die seit vergangenem Jahr zusammen mit ihrem Verlobten in „Get the F*uck out of my House“ vor der Kamera steht, allerdings noch nicht vorzeigen, denn die Ausfuhr des Rohdiamanten habe sich als recht schwierig erwiesen. Dafür habe der Abenteuer-Urlaub sie noch enger zusammen geschweißt, berichtet das Paar.

Pläne für die Hochzeit gibt es auch schon. Der Ring soll nicht nur Verlobungs-, sondern auch Ehering werden. Heiraten wollen die beiden in den Alpen, mit einer romantischen Winterhochzeit.

Von RND/msk