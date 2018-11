Hannover

Vor kurzem erst gab Til Schweiger (54) bekannt, dass er eine neue Freundin hat: die englische Filmproduzentin Francesca Dutton (32), die über 20 Jahre jünger als der Schauspieler ist. Nun hat das frisch verliebte Paar mit der „Gala“ über seine Beziehung gesprochen.

Die beiden kennen sich demnach schon zwölf Jahre – gefunkt hat es aber erst jetzt. „Ich fand sie damals schon toll – aber ich war nicht verliebt in sie. Ich denke, das lag vor allem daran, dass ich sehr lange gebraucht habe, die Trennung von Dana zu verarbeiten“, erzählt Til Schweiger. Auch Dutton habe nicht erwartet, dass es noch zu der Liebesgeschichte kommt: „Wir hatten immer einen sehr guten Draht zueinander. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich mich so viele Jahre später in ihn verlieben würde.“ Dana, die Ex-Frau von Schweiger, habe seine neue Freundin übrigens akzeptiert: „Dana hat gesagt, dass sie Francesca toll findet“, verrät der Schauspieler.

Till Schweiger lernte neue Freundin bereits 2006 beim „Keinohrhasen“-Drehbuchschreiben kennen

Kennengelernt habe das heutige Paar sich 2006 in Los Angeles, als Schweiger gerade das Drehbuch für „Keinohrhasen“ schrieb. Gefunkt haben soll es dann, als Schweiger zum 16. Geburtstag seiner Tochter Emma in Los Angeles war und sich mit Dutton spontan zum Lunch traf. „Am nächsten Tag kam sie raus nach Malibu – und es hat Peng! gemacht“, so Schweiger. Als sie dann wieder weg war, habe er sie sofort vermisst.

Apropos Malibu: Schweigers Haus in dem kalifornischen Promi-Ort, wo zuletzt verheerende Feuer tausende Häuser zerstörten, soll seinen Angaben der „Gala“ gegenüber überlebt haben: „Gerade eben habe ich die Nachricht bekommen, dass unser Haus entgegen aller Prognosen dieses apokalyptische Desaster überlebt hat“, sagt Til Schweiger.

Til Schweiger will zusammen mit neuer Freundin Filme drehen

Das frisch verliebte Paar hat übrigens nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsame Pläne: „Auf jeden Fall wollen wir Filme zusammen machen“, sagt Schweiger. Und Dutton schwärmt von dessen Talenten: „Ich glaube wirklich, dass er einer der talentiertesten Regisseure überhaupt ist. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was er noch alles auf Lager hat.“ Und was gefällt ihr privat an dem 54-Jährigen? „Die Art und Weise, wie er seine Familie liebt und behandelt. Vor allem aber liebe ich sein Lachen und Lächeln.“

