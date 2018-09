Köln

Neue Entwicklung im Fall Jenny Böken. Vor genau zehn Jahren, in der Nacht vom 3. auf den 4. September 2008, stürzte die damals 18-jährige Kadettin von Bord des Segelschulschiffs Gorch Fock ins Meer. Elf Tage später wurde ihre Leiche vor Helgoland gefunden.

Staatsanwaltschaft und Marine sprechen von einem Unglück, die Eltern aus Geilenkirchen in der Nähe von Aachen zweifeln daran. Bisher sind sie aber mit allen Vorstößen gescheitert. Jetzt schöpfen sie neue Hoffnung: Ein Zeuge hat sich gemeldet und hat nach Angaben des Anwalts der Familie in einer eidesstattlichen Erklärung versichert, Jenny Böken sei an Bord der Gorch Fock getötet worden.

Gegenüber dem WDR äußern sich Jennys Vater Uwe Böken und der Anwalt der Familie Rainer Dietz zu der neuen Zeugenaussage, ihrer möglichen Bedeutung und ihrer Hoffnung auf Wiederaufnahme der Ermittlungen durch die zuständige Staatsanwaltschaft Kiel.

Von RND