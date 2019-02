Encinitas

Tony Hawk galt schon in seinen Jugendjahren als bester Skateboarder der Welt. So weit ist seine Tochter zwar noch nicht, aber Mut hat die junge Skateboarderin vor ihrem Papa und 12,8 Millionen Zuschauern im Netz schon bewiesen: Ein Twitter-Video zeigt, wie die Schülerin auf der Halfpipe-Rampe mit ihrer Angst kämpft – und sie am Ende besiegt.

Bei ihrer Abfahrt war sie zwar mit Helm und Knieschonern geschützt, trotzdem hatte nicht nur sie Respekt vor der Halfpipe: „Ich war vermutlich nervöser als sie“, gestand der 50-jährige Tony Hawk.

Die Skateboard-Legende hat Dutzende Tricks selbst entwickelt und ist zwölfmaliger Weltmeister. Seinen berüchtigtsten und wohl anspruchsvollsten Trick, die 900 Grad-Drehung, hat er zuletzt 2016 gestanden – im Alter von 48 Jahren.

