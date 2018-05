Hofheim

Nach einem mutmaßlichen Badeunfall in der Rhein-Main-Therme in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) am Montag sind die genauen Umstände des Vorfalls auch am Dienstag noch unklar. Es gebe dazu noch keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Dienstag.

Wie die Polizei mitteilte, fand ein Badegast das Kind am Sonntag leblos im Wasser. Trotz Reanimationsversuchen sei der Junge in einer Frankfurter Klinik gestorben. Die Ursachen und näheren Umstände des Vorfalls waren am Montag noch unklar. Der Vierjährige war mit seiner Familie im Schwimmbad.

Von dpa/RND