Hamburg

Nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 1 bei Hamburg-Billstedt hat die Polizei einen 29 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Er soll mit seinem Wagen in der Nacht zu Mittwoch über die Autobahn gerast sein, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie hier: Frau stirbt bei Autorennen, Tatverdächtiger in Haft

Zu spät habe der 29-Jährige bemerkt, dass sich die Fahrbahn an der Anschlussstelle Billstedt von drei auf zwei Spuren verengt. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit sei er nach rechts gezogen und in das Heck des vor ihm fahrenden Autos gekracht. Das gerammte Auto überschlug sich und kam erst nach rund 180 Metern auf dem Dach zum Stehen. Der 48 Jahre alte Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben, sein 32 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt geborgen.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 ist in Hamburg ein Mensch ums Leben gekommen - drei weitere wurden verletzt. Quelle: -/CityNews TV/dpa

29-Jähriger hatte angegeben, seine Beifahrerin sei gefahren

Nach dem Unfall hatte der 29-Jährige angegeben, seine Beifahrerin habe am Steuer gesessen. Die Verletzungen durch den Gurt passen jedoch nicht zu seiner Darstellung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Durchführung eines verbotenen Autorennens vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgestellt.

Die Autobahn wurde bis in den späten Morgen zwischen Billstedt und Öjendorf gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst setzte einen 3D-Laserscanner ein, um den Unfall zu rekonstruieren.

Von RND/dpa