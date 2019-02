Ischgl

Schnee, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein – eigentlich wollte Sängerin Sarah Lombardi ihren Fans nur Grüße vom gemeinsamen Urlaub mit Sohn Alessio aus Ischgl schicken. Doch stattdessen erntet die „Dancing on Ice“-Gewinnerin viele böse Kommentare. Der Grund: ihr Outfit.

Auf dem Bild, das Lombardi auf ihrem Instagram-Account zeigt, ist die 26-Jährige zusammen mit ihrem Sohn Alessio im Winterurlaub zu sehen. Beide strahlen in die Kamera, haben Spaß im Schnee. Die ehemalige „ Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin trägt ein weißes Ski-Outfit. Doch das türkisfarbene Highlight an der Kapuze erzürnt die Gemüter: ein Pelzkragen!

Die negativen Kommentare reihen sich aneinander. „Schäme dich in Grund und Boden, dass du Echtpelz trägst!!! Du hast anscheinend keine Ahnung wie diese Tiere leiden müssen und auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet werden, nur damit die Madame Echtfell an ihrer Jacke tragen kann! Sowas dummes und naives hab ich noch nicht gesehen! Du stehst in der Öffentlichkeit und hast somit eine Vorbildfunktion“, schreibt etwa eine Nutzerin. „Blutig diese Jacke“, „ Pelz zu tragen, ist das Letzte, was sein muss“, „Super Mädel und Mutter, aber Pelz geht echt gar nicht!!!!“ sind weitere Kommentare zu Lombardis Urlaubsgrüßen.

Doch es gibt auch Fans, die ihr zur Seite stehen. „Lauf rum wie du willst und ignoriere den ganzen Unsinn von Schwachköpfen“, ermutigte sie eine Nutzerin. Andere weisen darauf hin, dass man besser zuerst bei sich selbst anfangen sollte, bevor man andere kritisiert. „Deine Klamotten haben bestimmt auch arme Kinder genäht.“

Sarah Lombardi ging auf den Shitstorm nicht ein und postete einen Tag später ein weiteres Selfie aus der Sonne – ohne Pelz.

Von RND/mat