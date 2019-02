Darmstadt

In dem Prozess um eine im Viernheimer Wald in Südhessen gefundene Babyleiche hat das Landgericht Darmstadt die Unterbringung der angeklagten Mutter in einer geschlossenen Klinik für Psychiatrie angeordnet.

Damit folgte das Gericht am Dienstag der Staatsanwaltschaft, die wegen Tötung durch Unterlassen auf Totschlag und Unterbringung plädiert hatte. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert, da das Kind auch durch den plötzlichen Kindstod oder einen anderen Täter zu Tode gekommen sein könnte.

Babyskelett im Wald gefunden

Das Babyskelett war im September 2017 in einer Tasche im Viernheimer Wald entdeckt worden. Die Angeklagte ermittelte die Polizei im Frühjahr 2018 nach Hinweisen aus ihrer Verwandtschaft. Ein DNA-Abgleich bestätigte, dass sie die Mutter des toten Säugling ist.

Von RND/dpa