Bad Kissingen

Eine Seniorin ist in Euerdorf im Landkreis Bad Kissingen (Bayern) am Dienstagvormittag beim Überqueren eines Bahnübergangs gestürzt. Sie verletzte sich so schwer, dass sie ihren Weg nicht alleine fortsetzten konnte. Stundenlang lag sie offenbar in der Nähe der Gleise, bis sie ein vorbeifahrender Lokführer erkannte und die Rettung veranlasste.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 81-Jährige gegen 11 Uhr gestürzt, als sie die Bahngleise an einem Fußgängerübergang im Bereich des Bahnhofs überqueren wollte. Sie zog sich eine schwere Beinverletzung zu, und weil sie nicht mehr gehen konnte, kroch sie an den Gleisen entlang. Immer wieder versuchte sie durch Winken, vorbeifahrende Züge auf sich aufmerksam zu machen.

Erst rund drei Stunden später bemerkte ein Lokführer die verletzte Seniorin. Er rief die Polizei, die die Seniorin in etwa 100 Meter Entfernung zum Bahnübergang fand. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND