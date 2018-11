Samut Prakan

Wegen Schmuggels von Nashorn-Hörnern aus Äthiopien im Millionenwert hat ein Gericht in Thailand drei Menschen zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt. Die beiden Frauen und ein Mann waren im März 2017 am Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi aufgefallen, wie das Provinzgericht in Samut Prakan am Dienstag mitteilte.

Demnach hatten die Frauen mehrere Koffer mit 21 Hörnern abholen wollen. Ihr männlicher Komplize habe versucht, die Zollbeamten vom Checken des Gepäcks abzuhalten. Der ehemalige Staatsanwalt habe behauptet, die Koffer enthielten Weinflaschen und versucht, die Beamten zu bestechen, hieß es.

51 Kilogramm: Größte Menge geschmuggelten Horns seit Jahren

Mit einem Gewicht von knapp 50 Kilogramm handle es sich um die größte Menge geschmuggelten Horns seit Jahren, teilte der thailändische Zoll mit. Verschiedenen Medienberichten zufolge wird der Wert des geschmuggelten Horns auf 1,3 bis 4,4 Millionen Euro geschätzt.

Die Nachfrage nach Nashorn-Hörnern aus Afrika ist in den vergangenen Jahren in Asien deutlich gestiegen. Körperteile von Rhinozerossen - vor allem ihre Hörner - sind dort wegen ihrer angeblichen medizinischen Wirkung stark nachgefragt. Thailand gilt als beliebtes Transitland.

Von RND/dpa