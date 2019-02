Jestetten

Ein Vierjähriger ist von seinem Zuhause im Schweizer Schaffhausen ausgerissen und allein mit dem Zug ins wenige Kilometer entfernte Jestetten (Kreis Waldshut) gefahren. Dort griff ihn die Polizei am Montag auf. Seinen Namen wollte er nicht nennen, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß.

Der Junge war demnach zunächst mit seinem Laufrad unterwegs und dann in Schaffhausen in den Zug gestiegen. Gegenüber einer Frau, der er am Bahnhof aufgefallen war, gab er an, aus Zürich zu stammen.

Die Polizei brachte den kleinen Ausreißer zunächst in eine Kita in Jestetten, um zu klären, ob man ihn dort kenne. Über seinen Schweizer Akzent und eine Anfrage bei den umliegenden Dienststellen konnte schließlich seine Identität geklärt werden. Die besorgten Eltern hatten ihn bereits als vermisst gemeldet und holten ihn in der Kita ab.

Angaben, warum der Junge ausgerissen war, konnte die Polizei bislang nicht machen.

Von RND/dpa