Hannover

Levante bezeichnet die Region des östlichen Mittelmeers: Syrien, Libanon, Jordanien, Israel und Palästina. Israel gilt als besonders prägend für die gleichnamige Esskultur – was nicht zuletzt an der Bevölkerungsstruktur des Landes liegt: Rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung sind arabisch.

Unabhängig von der tiefen Kluft zwischen ihnen und der jüdischen Mehrheit des Landes basiert das Erfolgsrezept der Levante-Küche auf der Verschmelzung von traditionellen arabischen Gerichten und israelischen Spezialitäten.

Lange bestimmten die großen Kibbuze, was in Israel erzeugt wurde. Dabei ging es vor allem um Masse, um die Menschen zu ernähren und möglichst viel zu exportieren. Qualitätsorientierte Lebensmittelproduktion gab es kaum. Die Araber im Land hingegen betrieben Kleinproduktionen und erzeugten hochwertigere Lebensmittel.

Inspiration durch arabische Küchentraditionen

Aufstrebende Gastronomen wie der heute in Europa und den USA gefeierte Gourmetkoch Eyal Shani kauften ihre Zutaten bevorzugt bei Arabern und setzten sich auch mit deren Küchentraditionen auseinander.

Von Tel Aviv und Jerusalem ausgehend, wo junge Köche heute das kulinarische Erbe ihrer Heimat fantasiereich und zeitgemäß weiterentwickeln, erobert die Levante-Küche derzeit die Gastronomieszene westlicher Me­tropolen. Ernährungswissenschaftler wie Hanni Rützler, die für den jährlichen “Food Report“ des Zukunftsinstituts verantwortlich ist, sehen in der Levante-Küche den Ernährungstrend schlechthin.

Befördert wird die Entwicklung laut Rützler durch den Zuzug von Immigranten aus dem Nahen Osten. Viele vor allem in Berlin entstandene levantinische Restaurants seien von ihnen gegründet worden. Dabei gehe es weniger um nationale Identität als vielmehr um Geschmack und Qualität, heißt es im “Food Report“.

Die Esskultur

Es gibt keine hierarchische Speisenfolge, geschweige denn ein Tellergericht: Die Levante-Küche bricht auf sympathische Weise mit westlichen Tischtraditionen und huldigt sowohl dem Essen in der Gemeinschaft als auch dem Teilen: Statt Teller und Besteck gibt es oftmals mehrere kleine Schüsseln mit Speisen, in die jeder Gast am Tisch abwechselnd Brot eintaucht.

Mezze heißen die Gerichte, die mehr sind als nur kleine Vorspeisen: Sie laden zum gemeinsamen Zelebrieren des Essens ein. Diese Ungezwungenheit bietet der Levante-Küche überall ein Zuhause: in den eigenen vier Wänden, als Streetfood oder im Sterne-Restaurant.

Frische Kräuter, vielseitige Aromen: Statt strenger Menüfolge gibt es viele kleine Schüsseln mit Speisen, von denen sich jeder Gast bedient. Quelle: iStockphoto

Für Eyal Shani, der mittlerweile von Tel Aviv über Wien bis Melbourne Restaurants mit israelisch-arabischen Kreationen unterhält, ist neben dem Fladenbrot Pita der Blumenkohl einer der wichtigsten Bestandteile der levantinischen Küche. Im Ofen gebackener Blumenkohl ist denn auch Shanis Markenzeichen. Der Koch aus Jerusalem gilt vielen seiner jüngeren Kollegen als Vorbild, weil er mit frischen Ideen herkömmlichen Rezepten einen neuen Twist verleiht. So füllt Shani seine Pita (für ihn “das genialste Brot der Welt“, wie er jüngst der “New York Times“ verriet) auch schon mal mit Shrimps in Sahnesoße oder mit Rib-Eye-Steak.

Häufig jedoch kommt die Levante-Küche ohne Fleisch aus und macht Gemüse zum Hauptgericht: So dominieren neben Blumenkohl oftmals auch Aubergine oder Hülsenfrüchte. Falafel, frittierte Bällchen aus Kichererbsen oder pürierten Bohnen, und Kibbeh, kleine Klöße aus Bulgur, Nüssen und Zwiebeln, sind ebenso beliebte Mezze-Gerichte wie die israelische Spezialität Shakshuka aus pochierten Eiern in Tomatensoße.

Weitere wesentliche Bestandteile der Levante-Küche sind neben Salaten wie Fattoush aus Tomaten, Gurken und frittiertem Fladenbrot vor allem Pasten zum Dippen: Hummus aus Kichererbsen, Baba Ghanoush oder Mutabbal aus Auberginen oder auch Tahina aus Sesamkörnern.

Die Gewürze

Bei allem spielen die für die Levante-Region typischen Gewürze eine entscheidende Rolle: Kardamom, Sumach mit seinem säuerlich-herben Geschmack, die arabische Gewürzmischung Baharat, Kreuzkümmel oder auch Kumin und die nussig schmeckende Gewürzmischung Zatar.

Wie weltoffen die Levante-Küche ist, zeigt die neue Strömung: Die Kombination mit Speisen aus Fernost, insbesondere Fisch, ist besonders in den USA derzeit im Kommen.

Von Kerstin Hergt