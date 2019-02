Hamm

Es ist 0.40 Uhr, als ein 33-jähriger Mann am Donnerstag das Gelände einer Tankstelle im westfälischen Hamm betritt. Dort möchte er einen Akku kaufen. Die 28-jährige Angestellte weist den unter Alkoholeinfluss stehenden Mann darauf hin, dass sie Akkus nicht im Sortiment habe. Nachdem er das Gebäude wieder verlässt, greift der Mann einen 39-jährigen Kunden an und stößt ihn gegen eine Fensterscheibe. Anschließend kehrt er wieder in den Verkaufsraum zurück und verlangt drei Bier – erfolglos.

Kunde verteidigt sich mit Baseballschläger

Daraufhin zückt der alkoholisierte Mann ein Feuerzeug, hält es an einen Zapfhahn und droht, die Tankstelle in Brand zu stecken. Doch dies funktioniert nicht, denn die Angestellte hatte zuvor die Pumpen aller Zapfsäulen ausgestellt.

Damit ist die Randale des Mannes jedoch noch nicht beendet. Der frustrierte 33-Jährige sieht zwar vom Anzünden des Geländes ab, schlägt dann aber an die Scheibe eines 27-jährigen Autofahrers. Um sich zu verteidigen, holt der Fahrer einen Baseballschläger aus seinem Kofferraum und schlägt den Angreifer zweimal mit der Hand.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Polizisten bereiten Schrecken schließlich ein Ende. Sie nehmen den Mann fest, ihm wird eine Blutprobe entnommen. Auch dabei versuchte er noch, einen Beamten zu schlagen.

