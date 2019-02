Hannover

Dank des Hochs „Frauke“ können wir uns auch in den kommenden Tagen auf frühlingshaftes Wetter freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die Temperaturen zur Wochenmitte sogar bis auf 19 Grad Celsius steigen. Lediglich auf den Inseln bleibt es mit 9 bis 10 Grad etwas frischer.

Am Montag klettern die Temperaturen auf 13 bis 16 Grad, am Dienstag werden im Südwesten örtlich 17 Grad erwartet. Am Mittwoch werden allgemein Werte von 13 bis 18 Grad und im Südwesten stellenweise sogar 19 Grad erwartet. Die ganzen Tage über soll es trocken bleiben.

Sonnenrekorde für den Februar könnten gebrochen werden

„Das Wetter ist aus Sicht eines Vorhersagemeteorologen weiter recht langweilig“, sagte DWD-Wetterexperte Lars Kirchhübel. „Bis auf den nächtlichen Frost und das Zählen der Sonnenstunden bleibt zumindest in Mitteleuropa nicht viel.“ Für den Klimafachmann sehe es schon ein wenig anders aus. „Denn in den nächsten Tagen nähert sich die Temperatur an die 20-Grad-Marke an und lässt Februarrekorde in Reichweite kommen.“ Zudem könnten zahlreiche Sonnenrekorde für den Spätwintermonat purzeln.

Ab Donnerstag wird es dann ungemütlicher: Das Hoch macht Platz für kühlere Luftmassen, die auch Regen ins Land bringen. Von Freitag an seien viele Wolken, Wind und Niederschlag zu erwarten, in den höchsten Berglagen möglicherweise auch Schnee. Trotz des unfreundlichen Wetters bleibe es jedoch auch am Freitag einigermaßen mild, bei Temperaturen von 13 oder 14 Grad.

Von RND/dpa