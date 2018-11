Morecambe

Großbritanniens größte Familie ist noch ein bisschen größer geworden: Supermutter Sue Radford hat gerade ihr 21. Kind zur Welt gebracht. Vor einer Woche erblickte die kleine Bonnie Raye das Licht der Welt, wie Radford auf ihrem Instagram-Account verriet.

Für die 43-Jährige und Ehemann Noel soll jetzt Schluss sein mit Kinder kriegen. „Wir beide haben beschlossen, es reicht. Bonnie hat unsere Familie komplett gemacht“, so die Mutter zur englischen Zeitung „The Sun“. „Andere treffen diese Entscheidung nach zwei oder drei Kindern. Bei uns hat es bis zum 21. gedauert“, ergänzt Noel Radford.

„Es ist eine ganz besondere Zeit“

Auch bei Kind Nummer 21 ist die Freude über ein weiteres Geschwisterchen riesig. Als Mutter Sue mit der kleinen Bonnie aus dem Krankenhaus nach Hause kam, hätten die anderen Kinder vor Freude geschrien. „Es ist ein so wunderbarer Moment, wenn du ein Neugeborenes nach Hause bringst und die anderen Kinder anstehen, um es zu halten“, so Sue Radford zur „Sun“. „Es ist so wunderbar zu sehen, wie sehr sie sie schon jetzt lieben. Es ist eine ganz besondere Zeit.“

Sue Radford war rund 15 Jahre lang schwanger

Die 43-Jährige war rund 15 Jahre ihres Lebens schwanger. Mit sieben Jahren lernte sie ihren späteren Ehemann Noel kennen. Mit 14 Jahren kam der erste gemeinsame Sohn Chris zur Welt. Er ist inzwischen 30 und selber Vater. Auf Chris folgten: Sophie (25), Chloe (23), Jack (21), Daniel (19), Luke (18), Millie (17), Katie (15), James (14), Ellie (13), Aimee (12), Josh (11), Max (9), Tillie (8), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie (14 Monate) und Bonnie (eine Woche).

Kinder glauben nicht, dass Bonnie das letzte Geschwisterchen war

Die Radford-Kinder glauben nicht daran, dass für ihre Eltern wirklich Schluss ist. „Sie werden nicht bei einer ungeraden Zahl aufhören“, sagte Sophie zu „The Sun“. „Ich dachte wirklich, dass Archie die letzte sein würde. Ein paar Monate später sagte Mama, dass sie wieder schwanger ist. Sie planen vielleicht kein weiteres Kind, aber es könnte trotzdem passieren“, so die 23-jährige Chloe.

