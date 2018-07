Stockholm

Vorsichtiges Aufatmen in Schweden: Nach mehr als sechs Tagen im Kampf gegen die zahlreichen Waldbrände im ganzen Land können die Behörden erstmals gute Nachrichten verkünden. Am Montagmorgen meldete die Notrufzentrale noch 27 Feuer.

In der vergangenen Woche waren es teils mehr als 70 Waldbrände, die die Rettungskräfte herausforderten. Erfahrungsgemäß brechen tagsüber allerdings neue Brände aus, wenn die Temperaturen wieder steigen und Wind aufkommt.

Extreme Trockenheit hat in Schweden landesweit schwere Waldbrände ausgelöst. Die Rettungskräfte kommen gegen die Flammen kaum an.

Löschen konnte die Feuerwehr vor allem kleine Brände. Die vier großen Brände in Mittelschweden wenige Hundert Kilometer nördlich von Stockholm sind außer Kontrolle, die Rettungskräfte arbeiten nur noch daran, dass sie sich nicht weiter ausbreiten. Dafür schlagen sie beispielsweise Schneisen oder brennen Felder kontrolliert ab, so dass das Feuer dort keine Nahrung mehr findet.

Unterdessen wurden 52 Feuerwehrleute aus Nienburg auf dem Weg zu ihrem Einsatz gegen die Waldbrände wegen akuter Gefahr umgeleitet. Zunächst sollte der Einsatzort Älvdalen sein. Dort hat sich die Waldbrand-Lage nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums in der Zwischenzeit aber so verschärft, dass die Einsatzkräfte aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht wurden. Die Feuerwehrleute aus Nienburg sind in das von Älvdalen etwa 80 Kilometer entfernte Särna – auch in der Region Dalarna – umgeleitet worden. Dort kamen sie am Montagmorgen an. „Die Feuerwehrleute sind knapp 36 Stunden unterwegs gewesen und müssen sich erstmal kurz ausruhen, bevor es losgeht“, sagte eine Innenministeriumssprecherin. Im Einsatz sind auch fünf deutsche Helikopter samt Besatzung.

Die Löscharbeiten sind nicht ungefährlich. Am Sonntagabend mussten vier Feuerwehrleute per Helikopter gerettet werden, weil sie von einem plötzlich wachsenden Feuer eingeschlossen wurden.

Von RND/dpa