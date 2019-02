El Paso

Schokolade, Pralinen, Parfüm, Rosen: Zum Valentinstag boomt das Geschäft mit der Liebe. Allerdings gibt es dann ja auch noch ein paar Millionen Singles und jene, die gerade mehr oder weniger frisch getrennt sind und noch Hass ihrem oder ihrer Ex gegenüber verspüren.

Für all jene hat der Zoo in El Paso im US-Bundesstaat Texas nun eine Aktion gestartet: Wer eine Facebook-Nachricht mit dem Namen der oder des Ex schickt, erhält eine Kakerlake mit dem Namen des Verflossenen, berichtet „ Focus“. Doch das ist noch nicht genug: In einer Live-Übertragung werden die Kakerlaken am Valentinstag um 14.15 Uhr (20.15 Uhr deutscher Zeit) süßen Erdmännchen verfüttert.

Auch Äffchen dürfen Kakerlaken verspeisen

Bereits ab dem 11. Februar will der Zoo Namen bekannt geben, allerdings aus Datenschutzgründen nur die Initialen der verhassten Verflossenen. Und das sind bereits jetzt so viele, dass die Erdmännchen als Esser nicht ausreichen. Immerhin wurde der Beitrag bereits knapp 5000 Mal geteilt.

In einem zweiten Beitrag kündigt der Zoo an, dass die Zahl der Karnivoren erweitert wird. Auch Lisztaffe, Goldenes Löwenäffchen und Weißkopf-Büschelaffe werden nun am 14. Februar Kakerlaken zu Essen bekommen. Der Zoo nennt die Aktion „Quit bugging me!!!“ – ein Wortspiel. „Bugging me“ wird mit „geht mit auf die Nerven“ übersetzt, „bug“ steht allerdings auch für Käfer.

Von RND/msk