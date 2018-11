Kiel/Norderstedt

Ein Paketausfahrer hat mehrere Amazon-Pakete einbehalten und diese im Alten Land geöffnet. Wie die Polizei Stade mitteilte, sind zwei Fälle innerhalb einer Woche bekannt.

Am vergangenen Donnerstag, 15. November 2018, wurden gegen 8.50 Uhr der Polizei geöffnete Kartons auf einem Feldweg an der Autobahn 26 Höhe der Anschlussstelle Jork gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten 24 Pakete von Amazon.

Teilweise war die Ware aus den Lieferungen noch dabei - vermutlich, weil es der oder die Täter auf spezielle Gegenstände und nicht auf Bücher, Spiele, Musikinstrumente und dergleichen abgesehen hatte. Die rechtmäßigen Empfänger warteten trotzdem vergebens auf ihre Pakete.

12 Pakete in einer Altpapiertonne

Vier Tage später, am 19. November 2018, fand die Polizei in Altpapiertonnen im Westerminnerweg in Jork beim einem Verein 12 aufgerissene Amazon-Pakete. Auch hier ließ der Unbekannte teilweise bestellte Ware zurück.

Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Was aus den Paketen entwendet wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Ebenso unklar ist die Schadensumme. Die Polizei in Buxtehude hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Zusteller aufgenommen, der die Pakete offenbar entsorgt hat.

Von RND/KN-Online