416 Euro – reicht das zum Leben?

Hannover. Jetzt sind schon wieder zwei Monate rum, und die Vase ist doch erst zu einem Viertel gefüllt, wenn überhaupt. Drei, vier Zentimeter hoch liegen die Cent-Münzen darin, Fünfer, Zehner, Zwanziger, Fünfziger, nichts Silbernes dazwischen. „10, 11 Euro werden das jetzt sein“, schätzt Angelika Heese. Sie zählt lieber nicht genau nach, vielleicht sind es in Wahrheit weniger.

Die Vase ist Angelika Heeses gläsernes Sparschwein. Blumen kauft sie sowieso nicht, und an die Vase kommt sie zur Not leichter ran, die ist immer offen. Was ihr an Kleingeld bleibt, legt sie hinein. Wenn die Vase voll ist, dann möchte sie von dem Geld in die Stadt fahren, „mal ein Eis essen, vielleicht was für mich kaufen“. Einen neuen Pullover zum Beispiel. Das ist ihr Traum. Aber meistens kommt vorher etwas dazwischen. So wie vor zwei Monaten, da war die Vase fast voll. Aber dann hatte das Jobcenter die Zahlungen gekürzt, sie bekam 100 Euro abgezogen, wegen einer unklaren Nebenkostenabrechnung. Frau Heese hat widersprochen, vielleicht bekommt sie es nachgezahlt, aber das half ihr in dem Moment ja nichts. „Also musste ich da rangehen“, sagt sie und schaut auf die Vase, 50 Euro waren drin. Dann ging es wieder von vorn los.

Die Witwe Heese – eine von 6,22 Millionen

Die Witwe Angelika Heese, 62 Jahre alt, lebt von Hartz IV, der staatlichen Existenzsicherung, so wie derzeit 6,22 Millionen Menschen in Deutschland. Frau Heese wohnt allein in einer Zweizimmerwohnung in Hannover-Stöcken, direkt unter dem Dach, nicht weit vom Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Werk.

Für VW lief es im vergangenen Jahr ganz gut, der Konzern machte 11,4 Milliarden Euro Gewinn. Für Frau Heese lief es im vergangenen Jahr wie immer. Am Ende war die Vase leer und die Tafel ihre Rettung. „Ohne die Tafel …“, sagt sie und dann zögert sie, weil sie überlegt, wie der Satz weitergehen könnte. „… da würde es jedenfalls wirklich schwierig“, sagt sie dann.

Der Verweis auf VW ist natürlich unfair, einerseits. VW kann nichts für die Armut von Frau Heese, und dank dem Konzern geht es vielen Menschen in Deutschland ziemlich gut und einigen sogar weit mehr als das. Andererseits scheint bei vielen doch gerade das Gefühl zu wachsen, dass die Kluft zwischen Manager-Boni und Rekordgewinnen auf der einen und immer längeren Schlangen vor den Lebensmittelausgaben der Tafeln auf der anderen Seite doch arg groß ist. Jahrelang schien Armut kaum jemanden zu interessieren. Und plötzlich ist sie wieder ein Thema. Es begann mit dem Chef der Essener Tafel, der Lebensmittel erst mal nur noch an Deutsche verteilen will. Und es ging dann weiter mit dem neuen Gesundheitsminister Jens Spahn, der behauptete, dass in Deutschland auch ohne die Tafeln niemand hungern müsse, denn: „Hartz IV bedeutet nicht Armut.“

Giffey: Lieber Arbeit fördern statt Hartz IV erhöhen Es reicht nicht zum Leben. Das glaubt die Mehrzahl der Deutschen. Vor wenigen Tagen hatte der neue Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) davon gesprochen, dass „Hartz IV nicht gleich Armut“ bedeute und dass die Leistungen ausreichend seien für das, was man zum Leben brauche. Nun hat das ZDF-Politbarometer bei den Wählern nachgefragt. 55 Prozent meinen, über Parteigrenzen hinweg, dass Hartz IV deutlich zu knapp bemessen ist. Und 70 Prozent glauben, dass Armut ein großes oder sehr großes Problem ist. Die neue Große Koalition hat die Debatte aufgegriffen. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) etwa hält es bei der Bekämpfung von Armut für wichtiger, Arbeit zu fördern als die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen. Im ZDF sagte sie: „Es geht darum, dass eigentlich der Abstand zu denjenigen, die arbeiten, größer sein müsste. Das heißt nicht, dass man die Sätze senken soll. Aber man sollte schauen, wie können diejenigen, die arbeiten, besser verdienen.“ Menschen müssten „befähigt statt nur versorgt“ werden.

Nein? Das hieße, dass es in Deutschland eigentlich keine Armut gibt. Was nicht nur viele Armutsforscher anders sehen, sondern vor allem Betroffene. Bärbel L. zum Beispiel, eine 44-jährige alleinerziehende Mutter, auch aus Hannover. „Der weiß nicht, wovon er redet“, sagt sie zornig. „Der würde nach zwei Tagen bei uns weinend nach Hause gehen.“ Aber zu Bärbel L. später.

Sich laut zu beschweren, das ist nicht die Art der Witwe Angelika Heese. In eine gewisse stille Selbstlosigkeit ist sie gleichsam hineingeboren. Der Vater Arbeiter in der Reifenfabrik, die Mutter Putzfrau, die Schwester starb früh, ein Contergan-Opfer. Mit 19 bekam Angelika Heese das erste von vier Kindern, die Berufsausbildung fiel hinten runter. Sie hat in Geschäften gearbeitet, Lebensmittel und Schuhe verkauft. „Ich konnte immer gut mit Menschen.“ Aber reichen Lohn gab es dafür nicht. Der letzte Urlaub? „1983, zwei Wochen mit meinen Eltern in Rumänien.“

4,80 Euro pro Tag für Lebensmittel

Frau Heese erhält 475 Euro Witwenrente. Bald will sie selbst Rente beantragen, „200 bis 300 Euro“, schätzt sie, „werden es wohl werden“. Auch das wird nicht reichen, um sie über das Existenzminimum zu heben. Also stockt das Jobcenter auf, bis sie 416 Euro zum Leben hat, die sogenannte Regelleistung, dazu die Miete und die Nebenkosten. Die Höhe des Regelsatzes wird nach dem errechnet, was die untersten Einkommensgruppen in Deutschland einkaufen, minus Alkohol, Tabak und einigem mehr. Für Nahrung und Getränke sind etwa 4,80 Euro pro Tag vorgesehen, für Kleidung 36,45 Euro im Monat. Für Haustiere ist nichts vorgesehen. Da beginnen für Frau Heese die Probleme.

Kiki, der Nymphensittich, ist mittlerweile 13. Anfangs dachte Frau Heese, sie könne ihm sprechen beibringen, wenn sie nur viel mit ihm redet. Aus dem Reden wurde dann nichts. „Aber immerhin macht er das Piepen nach, wenn ich ihm was vormache.“ Und dann sind da noch Gismo, Lillo, Merlin, die drei Katzen. Im Regelbedarf sind die alle nicht vorgesehen, in Frau Heeses Plan gegen die Einsamkeit aber sehr wohl. Da kommt dann die Tafel ins Spiel.

Erst waren es 10, jetzt sind es 100 Menschen bei der Tafel

In ihrem Kühlschrank muss sie eine Weile suchen, um zu zeigen, was sie nicht von dort hat. Der Butterkäse, das Tomatenmark, der Fleischsalat mit dem abgelaufenen Haltbarkeitsdatum: selbst gekauft. Wurst, H-Milch, Brot, das meiste sonst: von der Tafel. Geschämt, sagt sie, habe sie sich dort nie. Vielleicht, weil dort so viele in ihrem Stadtteil hingehen. „Anfangs waren es nur zehn, jetzt sind da jedes Mal über 100 Menschen.“ Viele kennt sie, es sind die Menschen aus ihrem Stadtteil. Und inzwischen hilft sie auch selbst bei der Ausgabe mit. „Das ist für mich ein richtiger Treffpunkt geworden.“ Die Tafel verschafft Angelika Heese einen gewissen Freiraum – um zum Beispiel das zu tun, was Großeltern mit ihren vierjährigen Enkeln tun: ihnen mal ein Eis kaufen. Nicht jedes Mal Nein sagen zu müssen. Oder eine Katze zu halten, die sich abends auf den Schoß setzt.

Überleben, da hat Jens Spahn recht, kann man sicher auch ohne die Tafeln. Die Frage ist nur, was das zum Beispiel für Angelika Heese für ein Leben wäre.

„Regelsatz um mindestens 30 Prozent erhöhen“: Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Quelle: imago

Die Wohlfahrtsverbände jedenfalls halten die Hartz-IV-Sätze seit langem für zu niedrig. Die zurückhaltende Caritas zum Beispiel hält rund 80 Euro mehr für nötig. Ulrich Schneider, Bundesgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, plädiert für eine Anhebung um „mindestens 30 Prozent“, also deutlich mehr als 100 Euro. Das empfände Bärbel L. als spürbare Entlastung. Obwohl es ihr größtes Problem wohl auch nicht beheben würde.

Die 44-Jährige lebt mit ihren drei Kindern in einer Dreizimmerwohnung in der Innenstadt von Hannover, jedenfalls noch. Die Wohnung liegt direkt unter dem Dach, und der Besitzer, sagt sie, wolle das Haus nun aufstocken, um zwei Etagen. Sie war beim Mieterbund, alles rechtens, hieß es. Seit mehr als einem halben Jahr sucht sie nun nach etwas Neuem, bislang gab es nichts, und langsam schwindet ihre Hoffnung. „Wenn nichts passiert“, sagt sie, „dann stehen wir am 30.5. auf der Straße.“

„Wenn ich Hartz IV sage, dann ist es aus“: Bärbel L. ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern – und macht bei der Wohnungssuche ernüchternde Erfahrungen. Quelle: Christian Burkert

Rund 50 Milliarden gibt Deutschland im Jahr für die bloße Existenzsicherung aus. Man kann also nicht sagen, dass sich der Staat zurückgezogen habe. Und tatsächlich klingt die Summe ja auch erst mal sehr stattlich, die der Staat Bärbel L. und ihren Kindern zubilligt. Auf 1976,64 Euro ist der Gesamtbedarf errechnet. Der Betrag klingt nur rasch deutlich weniger stolz, wenn man bedenkt, was alles davon abgeht. Knapp 500 Euro für die Miete, dazu 90 Euro Nebenkosten. Für ihre elfjährige mittlere Tochter zum Beispiel hält der Staat 296 Euro für angemessen. Das kann schon sehr knapp werden, wenn der Zahnarzt mal eben 79 Euro für die Versiegelung der Zähne verlangt und das Mädchen demnächst eine Spange braucht. Oder wenn der Lehrer sagt, für die Hausaufgaben sollten sie doch bitte im Internet recherchieren, „und jetzt muss ich schauen, wo wir einen Laptop herbekommen“, sagt die Mutter. Die Mittlere würde gerne eine Patenschaft für einen Hund im Tierheim übernehmen: 10 Euro im Monat. Der Taschenrechner, den die Große für die Schule braucht: 73 Euro.

Für Bildung gibt es 1,06 Euro im Monat: So sollte nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit das Haushaltsbuch eines alleinstehenden Hartz-IV-Empfängers aussehen:

Bärbel L., gelernte Bäckereiverkäuferin, arbeitet bei der Diakonie. Von den 400 Euro Lohn bleiben ihr 180. Kleidung, Spielzeug holt sie, so oft es geht, aus der Kleiderkammer. Manchmal klagt sie auch für ihr Recht. Ihre drei Kinder, der Jüngste ist vier, teilen sich ein Zimmer. Den zweiten Schreibtisch, der darin steht für die Schulaufgaben, hat sie vor dem Sozialgericht erstritten.

Manchmal, erzählt die elfjährige Tochter, „sage ich, ich hätte keinen Hunger, wenn ich mit meinen Freundinnen bei McDonald’s bin“. Oder sie wartet bei Primark draußen, unter einem Vorwand.

Wo Bärbel L. allerdings so etwas wie Armut derzeit wirklich spürt, das ist bei der Wohnungssuche. Der Ablauf, sagt sie, sei immer ähnlich. Wenn sie „alleinerziehend mit drei Kindern“ sagt, dann werde der Ton schon etwas weniger freundlich. „Und wenn ich dann Hartz IV sage, dann ist es ganz aus.“

Die Mutter hat überlegt, ins Umland zu ziehen. Da gibt es mehr freie Wohnungen. Aber die Mädchen gehen in der Stadt zur Schule, sie hat kein Auto. Es wäre nichts gewonnen.

Bärbel L. zeigt einen Zettel, den sie vom Jobcenter erhalten hat, ein Hinweis auf ein Projekt für von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Mit den Fingern schiebt sie das Blatt an den Rand des Tisches, weit von sich weg. Dem Herrn Spahn würde sie bei Gelegenheit gern sehr viel über das Leben in Deutschland erzählen.

