Hamburg/Berlin

Der CDU-Bundesparteitag entscheidet an diesem Freitag, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei folgt. Die Kanzlerin gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren auch unter dem Druck von Wahlschlappen und anhaltendem Unmut in Teilen von Partei und Bevölkerung auf.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz; Gesundheitsminister Jens Spahn werden weniger Chancen eingeräumt. Es wird mit einem knappen Wahlausgang gerechnet.



Es ist immer noch eine Bewerbung um den Parteivorsitz. "Ich kann ihnen nicht versprechen, ein bequemer Parteivorsitzender zu sein", sagt Spahn. Er stehe auch bei Gegenwind: Er werde zu seiner Haltung stehen, sich aber besseren Argumenten nicht verschließen. Es brauche, wie gesagt, "einen echten Neustart".

Warum kandidiert Spahn, obwohl er kaum Chancen hat? "Es fühlt sich richtig an, hier zu stehen", sagt er. "Ich laufe nicht weg, wenn es eng wird." Die CDU brauche mehr Mut zur Debatte. Deswegen habe er schon früh über die Rentenpolitik geführt und Fragen zur Flüchtlingspolitik gestellt. Und nebenbei erwähnt er, dass er beim Parteitag 2016 gegen die Parteiführung einen Beschluss zum Doppelpass durchgesetzt habe.

Er werde häufig als Provokateur empfunden. Aber Provokation heiße wörtlich: etwas hervorholen. "Alles muss auf den Tisch", sagt Spahn. Und drei Bewerber für den Parteivorsitz hätten der CDU doch gut getan. Die Stimmung bleibt verhalten.

Einmal bittet Spahn doch um mehr Begeisterung im Saal: Er wolle, dass Deutschland auch künftig von der CDU regiert werde. "Da war Applaus vorgesehen", sagt Spahn. Die Delegierten folgen brav.

In den letzten Jahren hat sich Spahn als konservative Alternative zu Merkel profiliert. Deutschland brauchte einen "modernen Patriotismus", sagt er. Die Freiheit in Deutschland sei unter Druck von "linken Moralisten, die grenzenlose Toleranz predigen", von "rechten Radikalen, die von Volkswillen reden und jede Vielfalt hassen" und von religiösen Eiferern.

"Wir brauchen kein Weiter so, kein Zurück in die Vergangenheit", sagt Spahn und meint: keine Kramp-Karrenbauer und keinen Merz an der CDU-Spitze. "Wir brauchen eine Idee für die Zukunft", findet Spahn und spricht wie auf den Regionalkonferenzen von dem Deutschland des Jahres 2040 - mit Lust auf Innovationen und ohne Kompromissen bei Sicherheit und Ordnung.

Der Zwischenapplaus ist deutlich magerer als bei Merz und Kramp-Karrenbauer.

Das ist überraschend.

Jens Spahn ist an der Reihe - er gilt als aussichtsloser Kandidat. Er beginnt mit Ratschlägen, die er bekommen habe. Er sei zu ungeduldig und zu ehrgeizig. Er solle zurückziehen, weil er viel Zeit habe. Aber weder die Wiedervereinigung noch die EU hätte man hinbekommen, indem man sich zurückgelehnt hätte. "Die CDU braucht Tatendrang, Mut und Ungeduld", sagt Spahn.









"Wir müssen uns selbst begeistern", fordert Merz und nimmt ein Motto des früheren CDU-Generalsekretärs Heiner Geißler auf. Zum Schluss stellt er sich nochmal in die Tradition Angela Merkels. Der Schlussapplaus fällt ungefähr gleich aus wie der bei Kramp-Karrenbauer - kein Hinweis auf das Wahlergebnis also.

Der Applaus zur Bewerbungsrede von Friedrich Merz nach 28 Minuten Sprechzeit:

Dauer: 1:12 Minuten

Lautstärke: in der Spitze 87dB, konstant über 80dB (gemessen von der Pressetribüne im Plenarsaal)





Merz nimmt das Parteitagsmotto auf: Zusammenhalt . Droht eine Spaltung der CDU? Kann Merz mit Merkel zusammenarbeiten. "Natürlich geht das gut", sagt Merz. Er habe Respekt vor dem Amt. "Die Aufgabe jedes Parteivorsitzenden wird sein, dass Deutschland eine stabile Regierung hat." Er wolle der Vorsitzende eines Teams sein. Und dieses Team müsse "auch Flügelstürmer zulassen". Tore schießen müsse nicht immer nur der Vorsitzende. Auch Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn könnten in seinem Team an zentraler Stelle mitarbeiten.

Wie soll man mehr Zustimmung für die CDU erlangen? Asymmetrische Demobilisierung sei eine Weile erfolgreich gewesen, sagt Merz. "Aber alles hat seine Zeit." Der politische Meinungsstreit finde nicht mehr in der Mitte, sondern an den Rändern statt. "Da fehlt uns das politische Narrativ", sagt Merz. Und außerdem müsse die CDU ein besseres Gefühl für die Sorgen der Ostdeutschen entwickeln. "Wir überlassen den Osten des Landes nicht den Populisten von links und rechts", sagt Merz. Und auch er zählt die im nächsten Jahr anstehenden Wahlen auf.

Konservative Lieblingsthemen: Respekt für Polizisten .

"Die Amerikaner brauchen hin und wieder eine klare eindeutige Ansage", sagt Merz dann. "Die Amerikaner respektieren Stärke und nicht Schwäche." Es ist einer der Stellen mit dem stärksten Applaus.

Merz setzt sich von SPD, Grünen und FDP ab .

Die Bürger seien keine "betreuungsbedürftigen Wesen, über die der Staat von der ersten bis zur letzten Minute die Hand halten muss". In den Unternehmen setze man nicht auf Klassenkampf, sondern auf Ausgleich. Der Nationalstaat sei nicht überholt, sondern vermittle ein Sicherheitsgefühl.

Nochmal die Migrationspolitik : Deutschland sei hilfsbereit, "aber es gibt auch Grenzen unserer Möglichkeiten".

Auch die Innere Sicherheit sei wichtig. Der Staat müsse sicherstellen, dass er wisse, wer über seine Grenzen komme.

Merz wiederholt seine Forderung nach einer "Agenda für die Fleißigen".

Die Wirtschaft wolle vor allem eines "Lasst uns in Ruhe arbeiten."

Merz bedient seinen Ruf als Mann klarer Worte. "Ohne klare Positionen bekommen wir keine besseren Wahlergebnisse", sagt er.

Haken gegen Kramp-Karrenbauer : Ein Grundsatzprogrammprozess reiche nicht, um die eigene Politik zu erklären.

Dem folgt ein vergiftetes Lob: Die Zuhörtour von Kramp-Karrenbauer sei richtig, Es müssten aber Antworten her. Die Umweltpolitik sei voller Widersprüche, das DIesel-Thema sei nicht gelöst, die Migrationspolitik gehöre weiter auf die Tagesordnung. Kramp-Karrenbauer nennt er "unsere Generalsekretärin".

Von RND