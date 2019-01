Berlin

Die Abschiebung eines mehrfach vorbestraften Straftäters aus Hessen nach Afghanistan ist in der Nacht zum Dienstag gescheitert. Die afghanischen Behörden hätten die Aufnahme des 23-Jährigen verweigert, teilte das Innenministerium mit.

Zuvor hatte die „ Frankfurter Rundschau“ über den Fall berichtet. Der Mann befinde sich in Begleitung von Bundespolizisten auf dem Rückweg und werde nach der Ankunft in Hessen zurück ins Gefängnis gebracht, teilte ein Sprecher des Innenministeriums.

Insgesamt 36 abgelehnte Asylbewerber in Abschiebe-Flugzeug

Bundesbehörden versuchten den Angaben zufolge herauszufinden, warum Afghanistan den 23-Jährigen nicht aufnahm, obwohl das Generalkonsulat seine Identität bestätigt habe.

In dem vom Bundesinnenministerium organisierten Flugzeug befanden sich insgesamt 36 abgelehnte afghanische Asylbewerber, teilte das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen am Dienstag mit. 23 der abgeschobenen Menschen hielten sich zuletzt in Bayern auf, darunter zwölf rechtskräftig verurteilte Straftäter.

Neben Bayern beteiligten sich Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein an der Abschiebung. Das Flugzeug landete den Angaben zufolge am Dienstagmorgen in Kabul.

Flüchtlingsrat in Bayern kritisiert Abschiebung

Der Flug war die inzwischen 20. Sammelabschiebung nach Afghanistan seit Dezember 2016. Seitdem wurden mehr als 430 Menschen per Sammelcharter nach Afghanistan gebracht.

Unter den von München aus Abgeschobenen sei auch ein afghanischer Flüchtling gewesen, der zum Christentum konvertiert war, kritisierte der Bayerische Flüchtlingsrat und bezeichnete seine Ausweisung als „Todesurteil für den Betroffenen“. Die Flüchtlingshelfer halten Afghanistan für nicht sicher und weisen darauf hin, dass sich bewaffnete Konflikte dort zuspitzen.

Nach der Einschätzung des Auswärtigen Amtes und des Bundesinnenministeriums sind Abschiebungen nach Afghanistan generell möglich. Die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin hätten ausdrücklich bestätigt, dass sie wieder ohne Einschränkung zulässig seien, erklärte das Landesamt für Asyl und Rückführungen.

Von RND/dpa/epd/ngo