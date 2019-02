Berlin

Die AfD hat in der Affäre um dubiose Wahlkampfspenden offenbar erneut geschummelt. Nach gemeinsamen Recherchen von „Spiegel“ und „Report Mainz“ soll die Partei dem Bundestag eine zumindest teilweise falsche Spenderliste übermittelt haben.

Konkret geht es dabei um Spenden aus dem Jahr 2017. Die heutige Fraktionschefin Alice Weidel hatte insgesamt rund 130.000 Euro an Spendengeldern für den Wahlkampf eingenommen – ein großer Teil davon stammt aus der Schweiz.

An der Glaubwürdigkeit eben dieser Spender wird nun zunehmend gezweifelt, das bestätigte die Staatsanwaltschaft Konstanz dem „Spiegel“. Die Recherchen ergeben außerdem: Einige mutmaßliche Spender bestreiten mittlerweile, tatsächlich Geld an die Partei gegeben zu haben. Sie hätten sich vielmehr in die Liste eingetragen – gegen Bezahlung.

Von RND/lf