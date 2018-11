Berlin

Bei der abschließenden Beratung über den Haushalt des Kanzleramts 2019 kommt es am Mittwoch (ab 9 Uhr) im Bundestag zum traditionellen Schlagabtausch über die Politik von Kanzlerin Angela Merkel. In der Generalaussprache könnte auch der Streit um den UN-Migrationspakt eine Rolle spielen. Es ist Merkels erste Rede im Bundestag, seitdem sie angekündigt hat, im Dezember beim Parteitag in Hamburg nicht erneut für den CDU-Vorsitz zu kandidieren.

Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion , nutzte ihre Rede zur Rechtfertigung in der Spendenaffäre. „Es wurde nichts versucht zu verschleiern“, rief Weidel in ihrer Rede dem Plenum zu. Es seien „keine Bargeldkoffer hin und her getragen“ worden, so Weidel. Die Bürger und Steuerzahler habe die AfD-Affäre „keinen Pfenning gekostet“. Den Fraktionen der anderen Parteien warf Weidel „künstliche Empörung“ vor. Dennoch räumte sie ein: „Ja, wir haben Fehler gemacht.“ Die AfD habe die Spendengelder jedoch in voller Höhe zurückgezahlt. Diese Fehler würden die mediale Aufregung um die dubiosen Spendenflüsse aus dem Ausland nicht rechtfertigen.

Im Anschluss an Weidels Rede trat Bundeskanzlerin Angela Merkel an das Rednerpult. In bekannt nüchterner Manier merkte Merkel zu Beginn an, dass jeder die Generaldebatte für Themen nutze, die ihm als gesellschaftlich relevant erscheinen würden – ein verbaler Haken gegen Weidels starke Fokussierung auf die eigenen Spendenverstrickungen.

Von Jana Wolf/RND