Im Februar schon ist es für sie klar gewesen. Nicht, dass sie schon Ende des Jahres um einen neuen Job bewerben würde. Aber dass die Frage des Parteivorsitzes irgendwann auf sie zukommen könnte. „Ich kann, ich will, ich werde“, so hat Annegret Kramp-Karrenbauer damals ihre Kandidatur als CDU-Generalsekretärin begründet und dafür auf einem Parteitag Begeisterungsstürme geerntet. Die Nominierung der Saarländerin galt auch deswegen als Coup, weil sie dafür ihr Ministerpräsidentin im Saarland sausen ließ. Die Partei fühlte sich geschmeichelt.

Seit ein paar Wochen nun lässt Kramp-Karrenbauer ihr neues Amt ruhen und kandidiert für das nächsthöhere –als Parteivorsitzende. Sie führt in den Umfragen, hat höhere Beliebtheitswerte.

Zusammenhalten, das ist das Thema von Kramp-Karrenbauer. Dass der Tag nach dem Parteitag entscheidend sei für die Geschlossenheit der CDU, hat sie gleich von Beginn an gesagt.

Sie auf Nähe und Wir-Gefühl. „Schön, so viele wiederzusehen“, so haben ihre Reden auf den Regionalkonferenzen meist begonnen. Nachdem sie im Februar ihr Amt als Generalsekretärin übernommen hat, ist sie auf einer „Zuhörtour“ durch Kreisverbände getingelt, um Ideen für das neue Grundsatzprogramm zu sammeln. Es war auch eine gute Möglichkeit, sich bekannt zu machen.

Die vertrauliche Anrede ist Teil dieser Strategie: Kramp-Karrenbauer duzte die Zuhörer, sie sprach von „einer Debatte, die ihr angestoßen habt“ oder sagte: „Gemeinsam mit euch will ich mich der Aufgabe stellen.“ Selten vergaß sie den Hinweis, die 400.000 Mitglieder seien „der Schatz der Partei“.

Kramp-Karrenbauer hebt ihre Erfahrung hervor

Und doch ist viel Abgrenzung dabei zu den anderen beiden: Ihre Erfahrung hebt Kramp-Karrenbauer hervor, als Parteifrau, als Wahlkämpferin, in der Regierungsarbeit. 18 Jahre als saarländische Ministerpräsidentin, Bildungs- und Innenministerin, die Zuhörtour, mehrfach Wahlen im Saarland gewonnen. Wenn die Konkurrenten etwas in Aussicht stellen, sagt Kramp-Karrenbauer: Habe ich schon gemacht. Islamunterricht an deutschen Schulen statt in Koranschulen zum Beispiel oder die CDU wieder auf 40 Prozent zu bekommen „Das geht.“ Bei den ostdeutschen Regionalkonferenz platzierte sie den Hinweis, auch ihre Heimat Saarland habe mit Strukturwandel zu kämpfen gehabt und mit dem Gefühl, vom Rest der Republik schief angesehen zu werden.

Mini-Merkel, oder Merkel-Kopie, so haben sie ihre Gegner tituliert. Sie habe ihre eigene Karriere gemacht, hält die 56-jährige dagegen. Weil Nicht-Merkel-Sein in der CDU gerade mit dem Symbolthema Flüchtlingspolitik verbunden wird, grenzt sie sich da ab: Mit der Forderung nach Abschiebungen nach Syrien und lebenslangen Einreisesperren für straffällige Asylbewerber. Anders als Merz und Spahn hat sie sich hingegen von Anfang an klar für den Migrationspakt positioniert.

Größter Nachteil von AKK: der Vortrag gleitet zuweilen ins Monotone ab.

Annegret Kramp-Karrenbauer im Steckbrief Im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze gilt Annegret Kramp-Karrenbauer als Favoritin der Kanzlerin. Stationen ihres Lebens: ● geboren am 9. August 1962 in Völklingen ( Saarland) ● seit 1981 in der CDU ● Jura- und Politikstudium in Trier und Saarbrücken (1982-1990) ● ab 1999 im saarländischen ● ab 2000: Innenministerin im Saarland; erste Chefin dieses Ressorts in Deutschland ● ab 2007: wechselnd weitere Ministerämter im Saarland: Bildung/Familie/Kultur, später Arbeit, dann Justiz, schließlich Wissenschaft/Forschung ● seit 2010: Mitglied im Präsidium der CDU ● 2011 bis 2018: Ministerpräsidentin des Saarlands ● seit 2018: CDU-Generalsekretärin ● katholisch, verheiratet, drei Kinder

In Umfragen vor ihren beiden Konkurrenten

In den Umfragen führt Kramp-Karrenbauer vor ihren beiden Konkurrenten, sie kann Unentschlossene auf ihre Seite ziehen. Die Unterstützer in der Partei sind allerdings deutlich weniger vernehmbar als die von Friedrich Merz. Für Kramp-Karrenbauer ausgesprochen hat sich ihr saarländischer CDU-Landesverband, der winzig ist, und die Frauenunion- nur ein Viertel der CDU-Mitglieder Frauen. Aber auch der mächtige Sozialflügel dürfte hinter AKK stehen. Als Vertreter der liberalen CDU hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther für seine Ex-Kollegin ausgesprochen.

Die hat ihre Konkurrenz bereits einsortiert. Merz soll eine Steuerreform erarbeiten, Spahn als Minister weitermachen – freundlichen Dominanz kann man das nennen. Umgekehrt hat sie gleich mal klar gezogen, dass sie als Nummer 2 hinter Merz nicht zur Verfügung stehe: Generalsekretärin werde sie nach dem Parteitag auf keinen Fall mehr bleiben.

