Zum Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan ist die Stimmung angespannt. Eine Veranstaltung im Rahmen einer Moschee-Eröffnung am Samstag hat die Stadt Köln verboten, Ditib bedauert dies. Während eines Staatsbanketts am Abend in Schloss Bellevue griff Erdogan Deutschland scharf an. Die Ereignisse im Newsblog.