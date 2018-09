Berlin

In der Causa Maaßen deutet sich eine Lösung an: Wie „Bild.de“ berichtet, soll der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes ins Bundesinnenministerium von Horst Seehofer wechseln. Dort soll Maaßen die Position eines Staatssekretärs ausüben, allerdings bei gleichen Bezügen in der Besoldungsstufe B9 bleiben, heißt es weiter. Formal wäre das keine Beförderung. Offiziell beschlossen werden könnte das beim Treffen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, das um 19 Uhr beginnen soll, berichtet „Bild“.

Bereits vor einem möglichen Krisentreffen gab es positive Signale. „Momentan sind wir nach meiner Einschätzung auf gutem Weg“, sagte der CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer der „Süddeutschen Zeitung“ am Nachmittag. Mit Spannung wurde vor allem die Reaktion der SPD erwartet. Am Montag muss sich die Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles dem SPD-Vorstand und der SPD-Bundestagsfraktion stellen.

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte am Freitagabend angekündigt, im Laufe des Wochenendes eine „gemeinsame, tragfähige Lösung“ finden zu wollen. Zuvor hatte Nahles ein neues Treffen verlangt. Der Grund war, dass der ursprüngliche Plan, Maaßen zum Innenstaatssekretär zu machen, auf breite Ablehnung gestoßen war. Vor allem in der SPD war man empört, aber auch in CDU und CSU stieß die Beförderung auf Unverständnis.

Von RND