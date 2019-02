Berlin

Lehrer, Schüler und Eltern warten darauf, dass der Digitalpakt kommt – damit die Schulen für das Internetzeitalter fit gemacht werden können. Bund und Länder hatten sich heftig über Grundgesetzänderungen zerstritten. Am Mittwochabend tagt der Vermittlungsausschuss.

Gibt es einen Durchbruch bei den Verhandlungen über den Digitalpakt ?

Es sieht zumindest alles danach aus. Zahlreiche Beteiligte gehen davon aus, dass es im Vermittlungsausschuss am Mittwochabend in Berlin zu einer Einigung über mehrere Grundgesetzänderungen kommt.

Dadurch soll auch der Weg für den Digitalpakt freigemacht werden. Dabei will der Bund den Ländern fünf Milliarden Euro geben, um den Schulen den Weg ins Internetzeitalter zu ebnen.

Wieso muss das Grundgesetz geändert werden?

Das ist notwendig, weil Bildung eigentlich Ländersache ist. Der Bund will das Grundgesetz so ändern, dass er die Länder in diesem Bereich besser unterstützen kann. Im Gegenzug will er dann aber auch mitreden, wo das zusätzliche Geld hinfließt.

Für eine solche Grundgesetzänderung braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Lange Zeit waren die Fronten verhärtet – alle 16 Ministerpräsidenten sagten zunächst nein.

Worin bestand also der Streit? Und was ist die Lösung?

Den meisten Ministerpräsidenten leisteten vor allem Widerstand gegen einen bestimmten Passus in der geplanten Grundgesetzänderung, nämlich im Artikel 104b.

Die Finanzpolitiker von Union und SPD im Bundestag hatten darauf bestanden, dass künftige gemeinsame Projekte von Bund und Ländern – zum Beispiel auch im Wohnungsbau – ab dem Jahr 2020 jeweils zur einen Hälfte vom Bund und zur anderen vom Land finanziert werden sollten. Davon ist der Bund im Lauf der Verhandlungen abgerückt.

Der Einigungsentwurf für den Vermittlungsausschuss sieht vor, dass die Länder sich zwar an gemeinsamen Projekten beteiligen müssen – aber ohne dass dafür eine Quote festgelegt wäre.

Das ist den Ländern auch deshalb wichtig, weil es nicht nur um gemeinsame Projekte in der Bildung geht. Gleichzeitig sollen die Regeln auch für Bundesgeld gelten, das in den sozialen Wohnungsbau und den öffentlichen Nahverkehr fließt.

Und damit sind schon alle Ministerpräsidenten zufrieden zu stellen?

Nein. Fünf Ministerpräsidenten – allen voran Winfried Kretschmann (Grüne) aus Baden-Württemberg – hatten in den vergangenen Monaten grundsätzliche Bedenken geäußert. Sie fürchteten, der Bund greife zu sehr in die Kompetenz der Länder ein – es gab warnende Worte, es dürfe keine Einheitsschule geben.

Zu den Ländern, die diese Linie vertraten, gehörten neben Baden-Württemberg auch Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Sachsen. Ihnen kommt der Bund jetzt insofern entgegen, als im Entwurf für die Grundgesetzänderung in Artikel 104c klar herausgearbeitet wurde:

Es soll um die kommunale Bildungsinfrastruktur gehen – und nicht um das Bildungswesen an sich.Gleichzeitig legen FDP und Grüne im Bundestag, anders als ihr Parteifreund Kretschmann, großen Wert darauf, dass der Bund nicht nur in Gebäude und Kabel, sondern auch in Personal investieren kann.

Das klingt vertrackt. Gibt es für diesen Konflikt überhaupt eine Lösung?

Der von einer Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses ausgehandelte Kompromiss sieht dem Vernehmen nach Folgendes vor: Der Bund kann – wenn er etwa Geld für die Digitalisierung in Schulen gibt – auch Geld für Medienassistenten, Systemadministratoren oder Lehrerfortbildungen geben, nicht aber für Lehrer an sich.

Die korrekte Verwendung der Mittel der Bund durch die Anforderung von Berichten und „anlassbezogen“ auch durch Akteneinsicht kontrollieren können.

Und wie geht es jetzt weiter? Wann fließt das Geld für den Digitalpakt ?

Im Bundestag sollte bereits am Donnerstag über die erwartete Einigung im Vermittlungsausschuss abgestimmt werden, der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung am 15. März.

Danach könnten Bund und Länder die bereits ausgehandelte Vereinbarung über einen Digitalpakt für die Schulen in die Spur setzen. Demnach sollen pro Schule bis zu 25.000 Euro für Endgeräte bereit stehen: Laptops, Notebooks, Tablets – aber keine Smartphones.

Verteilt werden sollen die Mittel nach dem üblichen „Königssteiner Schlüssel“: Damit entfallen auf das größte Land NRW 1,05 Milliarden Euro und auf Niedersachsen 470 Millionen Euro. Die kleineren Länder profitieren entsprechend.

Von Tobias Peter/RND