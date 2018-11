Berlin

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will das Bafög in den nächsten zwei Jahren deutlich erhöhen. Das sagte sie den Medien der Funke Medien Gruppe. Laut Karliczek dürfe die Entscheidung für oder gegen ein Studium nicht an finanziellen Hürden scheitern. Auch der Wohnzuschlag soll erhöht werden.

Einer Statista-Umfrage zufolge gehen 63 Prozent aller Studierenden einem Nebenjob nach, um sich das Studium und den eigenen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Diese Zahl mag hoch erscheinen, ist aber angesichts steigender Mieten und zusätzliche Ausbildungskosten wie Kosten für Bücher und Lernmaterialien oder Fahrkosten nicht verwunderlich. Bafög-Empfänger erhalten zusätzlich zum Grundbedarf eine Wohnpauschale in Höhe von 250 Euro pro Monat. Um ein Studentenzimmer in einer beliebten Unistadt zu bezahlen, reicht dieses Geld oftmals nicht aus.

Zahl der Empfänger soll gesteigert werden

Daher steuert die Bundesregierung nun entgegen. Bildungsministerin Anja Karliczek hat konkrete Vorschläge gemacht und will die Leistungen erhöhen, die Zahl der Empfänger steigern und den Beziehern von Bafög die Angst vor Verschuldung nehmen. Eine Milliarde Euro will die große Koalition bis 2021 dafür ausgeben.

Die Bafög-Reform wurde bereits im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU/CSU für die laufende Legislaturperiode vereinbart. Dort heißt es: „Das Ausbildungsförderungsgesetz des Bundes (BAföG) wird ausgebaut und die Leistungen werden deutlich verbessert. Unser gemeinsames Ziel ist es, die förderbedürftigen Auszubildenden wieder besser zu erreichen und bis 2021 eine Trendumkehr zu schaffen.“

Bei Förderungshöchstsatz 115 Euro mehr in der Tasche

Konkret bedeutet es, dass Empfänger von Bafög zukünftig einen um 30 Prozent erhöhten Wohnzuschlag erhalten sollen. Dann gibt es also nicht mehr 250, sondern 325 Euro. Der Förderungshöchstsatz wird ebenfalls erhöht – von aktuell 735 auf dann 850 Euro. Auch Familien, die mit ihrem Einkommen nur knapp über der Anspruchsgrenze liegen, sollen entlastet werden. Die Einkommensfreibeträge werden um neun Prozent angehoben, ebenso die Vermögensfreibeträge. Der Angst vor lebenslanger Verschuldung soll den Beziehern dadurch genommen werden, dass die Restschuld nach 20 Jahren erfolgloser Tilgung erlassen wird. Gleichzeitig wird allerdings die monatliche Regelrate zur Rückzahlung von bislang 105 Euro auf 130 Euro angehoben.

Mit der Reform würden große Schritte für mehr Chancengleichheit in der Bildung vorgenommen, sagte Karliczek. Im Herbst kommenden Jahres soll die Reform in Kraft treten.

Von RND/df