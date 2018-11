Chemnitz

Telefonisch haben Unbekannte im Vorfeld eines Konzerts der Band „Feine Sahne Fischfilet“ eine Bombendrohung gegen das Jugendzentrum AJZ in Chemnitz ausgesprochen. „Es ist eine telefonische Bombendrohung gegen die Veranstaltung eingegangen“, sagte die Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, Jana Ulbricht, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Polizeibeamten prüften daraufhin am Abend das Gelände.

Während die Vorband „Aktenzeichen“ auf der Bühne spielte, wurde das Gebäude geräumt. „Feine Sahne Fischfilet“-Sänger Monchi rief die Gäste dazu auf, Ruhe zu bewahren und das Jugendzentrum zu verlassen. Die Band sollte später ebenfalls auftreten.

Die Konzertbesucher im AJZ mussten das Gebäude verlassen. Quelle: imago/Michael Trammer

Es ist die sechste Bombendrohung in Chemnitz in den vergangenen Wochen. Die anderen fünf betrafen das Jugendamt der Stadt. „Die Drohungen müssen nichts miteinander zu tun haben“, sagte Ulbricht. Während die Motivation der Drohungen gegen das Jugendamt unklar ist, liegt bei „Feine Sahne Fischfilet“ ein politischer Hintergrund zumindest nahe. Details der telefonischen Drohung wollte Ulbricht nicht preisgeben.

Kanzlerin Merkel besucht Chemnitz am Freitag

Seit Bestehen setzen sich die Rostocker Musiker gegen Rassismus und Rechtsradikalismus ein. Im Vorfeld des Konzerts hatten rechtsradikale Gruppen auf Facebook angekündigt, den Auftritt verhindern zu wollen.

Erst am Mittwoch war nach einer Drohung eine Vorführung des Dokumentarfilms „Wildes Herz“ über Feine Sahne Fischfilet in Bad Schwartau in Schleswig-Holstein abgesagt worden.

Die Punkband gilt als umstritten: Sie war vor einigen Jahren wegen Gewaltaufrufen gegen Polizisten im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern genannt worden.

Am Freitag besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel Chemnitz. Dort will sie sich vom Engagement von Menschen für ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben in der Stadt einen persönlichen Eindruck machen, hieß es aus dem Kanzleramt. Ende August war ein 35-jähriger Chemnitzer vermutlich von Asylbewerbern erstochen worden.

