New York

In der Post der Clintons hat ein Geheimdienstmitarbeiter in der Nacht zu Mittwoch einen explosiven Stoff entdeckt. Das teilte der Secret Service in einer Pressemitteilung mit. Auch in einer Sendung, die an Ex-Präsident Barack Obama adressiert war, habe sich ein explosiver Gegenstand befunden. Auch das Gebäude, in dem unter anderem der Fernsehsender „CNN“ sitzt, wurde am Mittwoch wegen eines verdächtigen Gegenstandes evakuiert.

Die Pakete an Obama und die Clintons konnten rechtzeitig identifiziert werden, ein akutes Sicherheitsrisiko für die Politiker habe laut US-Geheimdienst nicht bestanden. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar.

Laut Behörden handelt es sich bei den Sendungen um ähnliche Gegenstände wie der Sprengsatz, der am Montag auf dem Grundstück des Milliardärs George Soros gefunden wurde. Sprengstoffexperten hatten die Briefbombe auf seinem New Yorker Anwesen kontrolliert explodieren lassen.

Der 88-jährige in Ungarn geborene Holocaust-Überlebende hat sich vor allem unter Rechtspopulisten weltweit viele Feinde gemacht. In Ungarn war er seit längerem Ziel scharfer Angriffe der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. In den USA unterstützt Soros seit Jahren die Demokraten und spendete auch für die Präsidentschaftswahlkämpfe von Hillary Clinton und Barack Obama.

Das Weiße Haus äußerte sich am Mittwochmorgen: „Wir verurteilen die versuchten, gewalttätigen Angriffe auf Präsident Obama, Präsident Clinton, Staatssekräterin Clinton und andere öffentliche Personen“, sagte Sprecherin Sarah Huckabee Sanders. „Diese Terrorakte sind verachtend und jeder Verantwortliche wird im vollen Rahmen des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen.“

