Politik Einsatzland der Bundeswehr - Präsidentenwahl in Mali: Staatschef Keïta gilt als Favorit Mali ist der zweitgrößte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Doch die Weiten der Sahelzone stellen ein ideales Rückzugsgebiet für islamistische Terrorgruppen dar. Die Präsidentenwahl soll dem Land für den Kampf gegen Armut und Terror neue Stabilität bringen.

„Arbeit plus Disziplin ist gleich Erfolg“ steht in diesem Wahllokal in Bamako an der Wand. In Mali wählen die Bürger einen neuen Präsidenten. Quelle: Thomas Martinez/epa