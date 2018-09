Berlin

In den letzten Wochen wurde es still um die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Trotz des Frontalangriffs von Horst Seehofer auf ihre Flüchtlingspolitik und den Ausschreitungen in Chemnitz hielt Merkel die Füße still. Nun äußert sie sich zu diesen Themen in einem großen TV-Interview bei n-tv und RTL. In Anspielung auf die Demonstrationen in Chemnitz spricht die Kanzlerin von „Erscheinungen, die nicht in Ordnung sind.“

Wann wird das große TV-Interview übertragen?

Die ganze Unterhaltung ist um 18 Uhr bei n-tv zu sehen, um 18:45 Uhr wird das Interview mit der Kanzlerin bei RTL Aktuell ausgestrahlt. Das Gespräch wird der RTL Chefmoderator Peter Klöppel führen.

Welche Themen werden besprochen?

Die Inhalte des Interviews sind nur teilweise bekannt. Die Ausschreitungen in Chemnitz, die AfD und die Aussagen von Horst Seehofer (CSU) nehmen einen großen Teil des Gesprächs ein.

Wo kann ich das Gespräch im Livestream verfolgen?

Wer keinen Fernseher zu Hause hat, kann das Sommerinterview trotzdem mitverfolgen. Sowohl n-tv als auch RTL bieten hauseigene Livestreams an. Wer verhindert ist, kann das Interview bei TV-Now nachgucken.

Von RND/ka