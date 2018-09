Was tun gegen weitere mögliche Diesel-Fahrverbote? Darüber wird an diesem Freitag in der Bundesregierung beraten. Im Interview spricht Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) über ihre Forderung nach Hardware-Nachrüstungen, Prämien-Überlegungen der Hersteller und ihrer Clinch mit dem Wirtschaftsminister.