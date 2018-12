Hamburg/Berlin

Der CDU-Bundesparteitag entscheidet an diesem Freitag, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei folgt. Die Kanzlerin gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren auch unter dem Druck von Wahlschlappen und anhaltendem Unmut in Teilen von Partei und Bevölkerung auf.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz; Gesundheitsminister Jens Spahn schied im ersten Wahlgang aus. Es kommt zu einer Stichwahl.



Licht an, Kamera läuft: Die Fernsehsender nehmen ihre Zwischen-Statements auf.

Regierungssprecher Steffen Seibert tauscht sich mit Gordon Repinski aus: über die knappe Ausgangslage vor Wahlgang 2 und über die Tischkabine, laut Seibert erste Gewinnerin des Parteitages.

So knapp wird‘s im zweiten Wahlgang, zeigt Gordon Repinski auf der Pressetribüne.

Kramp-Karrenbauer kam im ersten Wahlgang auf 45,0 Prozent, Merz auf 39,2, Spahn auf 15,7. Die spannende Frage lautet nun: Auf wen verteilen sich im zweiten Wahlgang die Stimmen für Jens Spahn - Kramp-Karrenbauer oder Merz?

Daniel Günther: "Damit stelle ich fest, dass kein Kandidat die erforderliche Mehrheit gefunden hat, und deshalb eine Stichwahl stattfinden wird zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz."

Es wird einen zweiten Wahlgang geben.

Abgegebene Stimmen: 999

ungültig: 0

Enthaltungen: 0



450 Stimmen für Kramp-Karrenbauer

392 Stimmen für Friedrich Merz

157 Stimmen für Jens Spahn

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bittet die Delegierten, Platz zu nehmen. Gleich wird das Ergebnis des ersten Wahlgangs bekannt gegeben.

Karin Prien, Vizechefin der CDU Schleswig-Holstein, erklärt, warum sie die Rede von AKK am besten fand. Prien ist nur Gast, keine Delegierte, sie darf nicht abstimmen.

Ralf Kabelka von der ZDF-heuteshow setzt auf Jens Spahn.

Auch das Tagungspräsidium wählt mit - und bekommt nach Aufforderung auch Stimmzettel

Die Wahlkabinchen sind aufgestellt, der Wahlgang ist eröffnet .

"Wir möchten in den Wahlgang eintreten", kündigt der Europa-Politiker David McAllister auf dem Podium an und erläutert das Prozedere. Er ruft auf zum Aufbau der Tischwahlkabinen .

Die letzte Frage aus dem Plenarsaal geht an Merz. Wie umgehen mit dem Brexit? Merz verweist auf die "überproportionale Verantwortung" Deutschlands für den Zusammenhalt Europas. Und er will, dass die Delegierten vor ihrer Wahl folgende seiner Positionen kennen: "Dazu muss Deutschland einen großen Beitrag bereit sein zu leisten."

Vorletzte Frage: Was treibt Merz an? Er antwortet mit Verweis auf die Stimmenverluste der jüngeren Vergangenheit: "Ich traue mir das wirklich zu, viele - nicht alle, aber viele - Wähler für die Union zurückzugewinnen."

