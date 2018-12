Warum CDU-Generalsekretär werden will? "Ich bewerbe mich um das Amt des Generalsekretärs, weil ich an diesen Aufbruch, an das Morgen und an die Christlich Demokratische Union glaube. Lasst uns zusammen glauben, lasst uns zusammen kämpfen und lasst uns am Ende zusammen gewinnen", sagt Ziemiak. Der Wahlgang ist nun eröffnet.