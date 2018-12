Nun ist Thomas Strobl an der Reihe, für sich zu werben. Auch er will stellvertretender CDU-Chef unter Annegret Kramp-Karrenbauer bleiben - für deren Wahl sich Strobl offen ausgesprochen hatte. Der baden-württembergische Innenminister will mit seinem Kernthema punkten: innere Sicherheit. "Wenn ich sehe, wie der Respekt vor den Helfern in Uniform verschwindet, dann macht mir das Sorge", sagt Strobl. Er wolle nicht nur die AfD halbieren, sagt Strobl - sondern auch die Grünen. Mit denen regiert er übrigens in Baden-Württemberg.