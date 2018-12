Hamburg/Berlin

Der CDU-Bundesparteitag entscheidet an diesem Freitag, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei folgt. Die Kanzlerin gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren auch unter dem Druck von Wahlschlappen und anhaltendem Unmut in Teilen von Partei und Bevölkerung auf.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz; Gesundheitsminister Jens Spahn werden weniger Chancen eingeräumt. Es wird mit einem knappen Wahlausgang gerechnet.



Merkel definiert zum Ende ihrer Rede die Grundhaltung der CDU: "Wir Christdemokraten grenzen uns ab, aber niemals aus. Wir streiten, aber niemals hetzen wir oder machen andere nieder. Wir machen keine Unterschiede bei der Würde der Menschen. Wir spielen niemanden gegen den anderen aus. Wir verlieren uns nicht in Selbstbespiegelung - Christdemokraten dienen den Menschen dieses Landes."

Blick in den gefüllten Plenarsaal während Merkels Rede

(Foto: Chris Emil Janßen/imago)

"Die CDU des Jahres 2018 ist die CDU, die den Anspruch haben muss, nicht in die Vergangenheit zu blicken", sagt Merkel. Sie müsse sich in die Zukunft orientieren. Mit neuen Köpfen, neuen Strukturen und bleibenden Werten.

Ihr sei es "eine Herzensangelegenheit", in ihrer letzten Legislaturperiode als Kanzlerin zu neuem Erfolg der CDU beizutragen - "unter gleichzeitiger Wahrung staatspolitischer Verantwortung", sagt Merkel. So klingt keiner, der seinen Job loswerden will.

"Und Bundeskanzlerin bin ich ja auch noch." Angela Merkel in ihrer Rede beim Parteitag

(Foto: Chris Emil Janßen/imago)



"Sie haben mir nichts vorenthalten", sagt Merkel zu den Delegierten. Aber: "Ich habe Ihnen so manchen scharfen, deftigen Angriff auf den Gegner vorenthalten." Sie habe eher zum Florett gegriffen und sei nicht über das eine oder andere Stöckchen gesprungen, das man ihr hinhielt. Lauter Applaus, vereinzelte Jubelrufe.

Die CDU habe sich "Schritt für Schritt" weiterentwickelt - "bei all dem haben wir uns gegenseitig nicht geschont", sagt Merkel. Sie habe der Partei einiges zugemutet - "aber ich erlaube mir zu sagen, dass es ganz ganz selten auch umgekehrt war", scherzt die Kanzlerin.

Merkel lässt wichtige Entscheidungen ihrer Amtszeit als Parteichefin Revue passieren. Sie kommt auf die Aussetzung der Wehrpflicht zu sprechen: "Der Schritt war richtig, auch wenn er manchem schwer gefallen ist." Vereinzelter Applaus im Saal. Merkel merkt das wohl. Sie sagt: "Das Klatschen ist schmaler als die Mehrheit damals war, als es entschieden wurde."



Die CDU könne stolz auf sich sein, dass sie die Regierung Schröder bei den Hartz-Reformen unterstützt habe, so Merkel.

Merkel zitiert aus ihrer Bewerbungsrede um den CDU-Bundesvorsitz aus dem Jahr 2020: "Damals, 1989 sind wir aufgebrochen. Mich zog es in den Demokratischen Aufbruch. Das war für uns alle eine aufregende Zeit, große Neugier auf das Neue." Zitatende: "Rot-Grün kann sich warm anziehen."

Merkel kommt auf die Erfolge der jüngeren Zeit zu sprechen: "Ich sage nur: Saarland. Über 40 Prozent." Das Kramp-Karrenbauer-Lager jubelt. "Ich sage nur Schleswig-Holstein: Die Staatskanzlei zurückerobert mit Daniel Günther." Die liberalen Nordlichter im Saal jubeln. "Und ich sage nur: Nordrhein-Westphalen: Rot-Grün abgelöst." Freude im Laschet-Lager.



Merkel lüftet das Erfolgsgeheimnis ihrer Partei: "Weil wir immer wussten, dass konservativ nicht von Konserve kommt."

Die Union habe von 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland 50 Jahre den Kanzler in diesem Land gestellt. "Das ist kein Anlass zu Stolz, das ist Anlass zu Demut", sagt Merkel.

