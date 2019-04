Düsseldorf

Mit der Spargelsaison startet in vielen Haushalten wieder die Debatte über die richtige Zubereitung des Stangengemüses. Dieser Streit hat via Twitter jetzt auch die nordrhein-westfälische Landespolitik erreicht.

Integrations-Staatssekretärin Serap Güler (CDU) hatte zunächst eine Rede vom FDP-Parteitag aufgegriffen, in der Bundeschef Christian Lindner China als „Spargel-Weltmeister“ bezeichnet hatte, der Deutschland abhänge. Güler schrieb daraufhin bei Twitter: „Wer hätte gedacht, dass Spargelessen mal ein politisches Statement wird. Bekenne mich. Esse liebend gerne (weißen) Spargel. Nur in der Saison. Nie mit Sauce Hollandaise, bisschen Butter und Salz reichen völlig und bringen die gustatorische Wahrnehmung erst richtig in Hochstimmung.“

Die Frage der Zubereitung rief ihren Parteifreund Bodo Löttgen auf den Plan. Der Landtagsabgeordnete antwortete Güler, bei der Sauce Hollandaise gäbe es „vehementen Dissens“, sofern sie selbst angerührt sei und „nicht aus der Tüte“ komme.

Güler („Ah komm, Bodo. Ob Tüte oder selbst gemacht: Es überschattet den wahren Spargelgeschmack!“) und Löttgen verabredeten sich via Twitter letztlich augenzwinkernd zu einem Kochduell, mit der NRW-Fraktion als Jury.

Von RND/dpa