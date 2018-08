Chemnitz



Eine tödliche Messerattacke auf dem Chemnitzer Stadtfest am vergangenen Wochenende hat eine Protestwelle entfacht, die es wohl schon lange nicht mehr so gegeben hat. Nach den rechtsextremen Ausschreitungen vom Sonntag versammeln sich auch am Montag wieder hunderte Menschen in der sächsischen Stadt – rechte wie linke Gruppen – um zu demonstrieren. Die sächsische Polizei versucht zu schlichten, einige „kleinere Auseinandersetzungen“ gibt es trotzdem. Chemnitz ist im Ausnahmezustand und das verändert auch das Gesicht der Stadt. Die Lage in Bildern:

Nach der tödlichen Messerattacke am Wochenende befindet sich Chemnitz noch immer im Ausnahmezustand. Linke und Rechte treffen auch am Montag bei Ausschreitungen wieder aufeinander – die Lage in Bildern.

Von RND/dpa