“Das Kreuz ist ein Zeichen europäischer Kultur“

Berlin. In der Auseinandersetzung über den Beschluss des bayerischen Kabinetts, ab Juni Kruzifixe in den Eingangsbereichen aller Behörden des Freistaats anzubringen, ruft das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zur Mäßigung auf. „Ich halte die Häme und Satire in sozialen Netzwerken, wo es in diesen Zusammenhang zum Beispiel um Thüringer Bratwürste oder Niedersächsischen Grünkohl geht, für völlig niveaulos und unter der Gürtellinie“, sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Das Kreuz ist ein ernstes Thema und völlig ungeeignet für Belustigungen jeglicher Art.“ Der nordrhein-westfälische CDU-Politiker betonte auf RND-Anfrage, das Kreuz betone den Stellenwert von Religionen und bedeute keinesfalls Ausgrenzung. „Es ist ein Zeichen europäischer Kultur, das sich nicht als Kampfmittel gegen andere Religionen eignet“, so Sternberg. „Inzwischen ist ja auch gerichtlich festgestellt worden, dass Kruzifixe, ob sie nun in Schulen oder Krankenhäusern, völlig unproblematisch sind und die Glaubensfreiheit keineswegs einschränken.“

Von RND/Thoralf Cleven