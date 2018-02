Der Kreml will von einer Verschwörung nichts wissen

Moskau/München. Moskau sieht keinerlei Grundlage für die US-Anklage gegen 13 Russen wegen Beeinflussung der Präsidentschaftswahl 2016. „Die Geschichte stammt geradewegs aus einer Krimikomödie aus Hollywood, wahrscheinlich mit dem Titel „13 Freunde Putins“, sagte Leonid Sluzki, der Vorsitzende im außenpolitischen Ausschuss der Staatsduma, am Samstag.

Ein Spitzenberater von Präsident Wladimir Putin, Andrej Kruzkich, nannte die Anklage eine Ansammlung von Kindergeschichten und Außenminister Sergej Lawrow erklärte, er werte sie nur als Gewäsch, die US-Behörden hätten keine Beweise vorgelegt.

Sonderermittler Robert Mueller hatte 13 russischen Bürgern und drei Unternehmen Konspiration, Betrug unter Einsatz von Kommunikationsmitteln, Bankbetrug und schwere Fälle von Identitätsdiebstahl vorgeworfen. Konkret beschuldigt er einen engen Vertrauten Putins, Jewgeni Prigoschin, Geld an eine sogenannte Troll-Fabrik geschleust zu haben, die dann ihre Mitarbeiter unter falschen Identitäten Missinformationen über soziale Medien verbreiten ließ. Ziel war es nach Einschätzung Muellers, entweder die Wähler zu beeinflussen oder ihr Vertrauen in das US-Wahlsystem zu untergraben.

Der Sonderermittler untersucht auch, ob das Wahlkampfteam des heutigen Präsidenten Donald Trump mit diesen Internet-Trollen zusammengearbeitet hat, um seinen Sieg gegen die Demokratin Hillary Clinton zu sichern.

Trump betonte auf Twitter einmal mehr, dass sich seine Mannschaft nichts zu Schulden kommen habe lassen. Die russische Gruppe sei schon 2014 gegründet worden, lange bevor er überhaupt entschieden habe, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Darüber würden die ihm gegenüber kritisch eingestellten Medien aber nicht berichten, schrieb Trump am Samstag.

Funny how the Fake News Media doesn’t want to say that the Russian group was formed in 2014, long before my run for President. Maybe they knew I was going to run even though I didn’t know!