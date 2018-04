Der Schock vom 4. April 1968

Memphis.. Es dämmerte schon, als der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King am Abend des 4. April 1968 auf den Balkon des Lorraine Motels in Memphis trat.

Das Lorraine war damals eines der wenigen Hotels in Memphis, die Schwarze aufnahmen. King wohnte in Raum 306. Während er auf dem Balkon stand, fiel plötzlich ein Schuss, um genau 18.01 Uhr.

„Es sah aus, als ob er hochgehoben und dann auf den Boden geworfen worden wäre“, sagt Clara Ester, eine Augenzeugin. „Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich über seinen Körper steige und bemerke, dass er um Luft ringt.“

Sirenen heulen, Menschen schreien. Polizisten stürmen ins Motel. King wird ins St. Joseph’s Hospital gebracht. Eine Stunde später wird King für tot erklärt.

Die Nachricht breitet sich aus wie eine Schockwelle. Denn King war nicht irgendein politischer Aktivist. Er war der Hoffnungsträger seiner Zeit, für Millionen Schwarze – und für alle, die ein neues Miteinander wollten in einem moderneren, liebenswerteren Amerika.

Erschüttert wurde diese Hoffnung durch einen mehrfach vorbestraften weißen Rechtsextremisten namens James Earl Ray. Er habe Schwarze gehasst und ein Held werden wollen, „endlich einmal jemand, der wichtig ist“ – zu diesem Schluss kam der Journalist William Bradford Huie, der eine Biografie über Ray verfasst hat. Es sind Deutungen, wie man sie auch heute im Zusammenhang mit rassistischen Straftaten hört.

Hoffnungsträger für Generationen: Der Reverend Martin Luther King. Quelle: dpa

Ray legte vor Gericht in Memphis ein Geständnis ab. Daher bekam er nicht die Todesstrafe. Sein Geständnis widerrief er aber später. Bis heute ist ungeklärt, ob Ray ein Einzeltäter war. Er starb in einem Spezialgefängnis für pflegebedürftige Häftlinge in Nashville am 23. April 1998 im Alter von 70 Jahren. Kings Witwe Coretta Scott King zweifelte die Alleintäterschaft an: „Ein neuer Prozess hätte neue Enthüllungen über den Mord hervorgebracht.“

Ein Kongressausschuss kam 1979 zum Schluss, die Mordwaffe sei von Ray gekauft worden, er sei zur Tatzeit in Memphis gewesen, und seine „angeblich entlastenden Beweise sind nicht glaubwürdig“. Der Ausschuss äußerte jedoch die Vermutung, Ray habe Helfer gehabt. Wer das gewesen sein könnte, blieb unbeantwortet.

Martin Luther King kam am 15. Januar 1929 in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia zur Welt. Seine Mutter war Lehrerin, der Vater Prediger. Seit er drei Jahre alt war, hatte er einen Freund, etwa gleichaltrig, aber der andere Junge war weiß. Mit sechs Jahren wurden beide eingeschult – getrennte Schulen für Schwarze und Weiße. Und der Vater des Freundes verbat King den Kontakt. Das sei ein großer Schock gewesen, erläuterte King später in einem Aufsatz.

Kings Aufstieg zur Ikone der Bürgerrechtsbewegung begann im Jahr 1955, als sich die schwarze Näherin Rosa Parks in Montgomery weigerte, ihren Platz im Bus für einen Weißen frei zu machen. Sie wurde festgenommen. Schwarze boykottierten die öffentlichen Busse, King führte die Demonstrationen an. Die immer neuen Boykottaktionen erregten nach und nach weltweit Aufsehen und endeten mit einem juristischen Erfolg für die Bürgerrechtler: Der Oberste Gerichtshof erklärte die Trennung der Sitzzonen nach Hautfarben in Bussen der Stadt für verfassungswidrig.

Im August 1963 entwarf King in einer berühmt gewordenen Rede („I have a dream“) vor 250 000 Menschen, darunter vielen Weißen, in der US-Hauptstadt Washington seine Vision von Gleichstellung. Der damalige Präsident John F. Kennedy hatte bereits einen Gesetzentwurf zur Gleichberechtigung vorgelegt, kam aber noch nicht voran in seinen Bemühungen.

Kennedy wurde im November 1963 ermordet. Wenig später, am Rande einer Gedenkfeier für Kennedy in Berlin, überraschte King die DDR-Bürger durch einen improvisierten Besuch im Osten der Stadt.

King, der stets Gewaltlosigkeit predigte, erhielt 1964 den Friedensnobelpreis. Bei der Verleihung sagte er: „Ich weigere mich zu akzeptieren, dass die Menschheit an die sternenlose Nacht von Rassismus und Krieg gefesselt ist, sodass sie das Morgenlicht des Friedens und der Brüderlichkeit niemals zur Wirklichkeit werden lässt.“

