Der Terror im Kopf

Münster. Am Ende hatte Maria Bender wohl nur noch Angst vor diesem Mann. Dabei hatte es ganz anders begonnen. Freundlich sei er ihr vorgekommen, offen, zugewandt. Im Nachhinein fällt es ihr schwer zu sagen, ob sie sich getäuscht hat oder ob dieser Jens R. vor Jahren tatsächlich genau so gewesen ist.

Schon bald jedenfalls hatte Maria Bender einen ganz anderen Eindruck von diesem Mann. Irgendwann machte sie ihm einfach nicht mehr die Tür auf. „Wir hatten das Gefühl, dass er gefährlich ist“, sagt sie heute über ihn.

Wenn Menschen über Bekannte oder Nachbarn sprechen, die ein schweres Verbrechen begangen haben, dann sagen sie häufig: Der oder die war unauffällig, ganz normal. Maria Bender sagt über Jens R.: „Dass er das gemacht hat, passt für mich ins Bild: Im Mittelpunkt stehen, die Menschen gegen sich aufbringen und sie mit ins Verderben reißen.“ So sei er gewesen, der Jens R., den sie in einem Mehrfamilienhaus im Münsteraner Südviertel jahrelang erlebte.

Die Tat von Münster hatte also eine möglicherweise lange Vorgeschichte. Und wenn es wirklich das Ziel von Jens R. war, außer sich selbst vielen anderen zu schaden und dabei möglichst große Aufmerksamkeit zu erregen, dann hat er dieses Ziel am Sonnabend auf spektakuläre Art erreicht.

Es war, daran hat die Polizei keinen Zweifel, der 48-jährige Industriedesigner, der an diesem Tag um 15.27 Uhr mit einem Campingtransporter auf die Gäste vor dem Gasthaus „Großer Kiepenkerl“ in der historischen Altstadt von Münster zuhielt. R. muss den Tag und den Zeitpunkt sehr bewusst gewählt haben: Es ist der erste warme Tag, Tausende sind auf den Straßen und Gassen unterwegs, die Café-Tische rund um das „Kiepenkerl“-Denkmal sind voll besetzt.

20 Menschen werden zum Teil schwer verletzt

Eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und ein 65-Jähriger aus dem Kreis Borken sterben. 20 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Jens R. erschießt sich noch am Tatort selbst. Und als die ersten Eilmeldungen auf den Smartphones aufblinken, machen sich sofort Fernsehsender aus, ja, aller Welt auf den Weg in die 300. 000-Einwohner-Stadt in Westfalen.

Am Sonntag laufen neben ungezählzen deutschen auch Teams aus China, England, Italien, den USA, Frankreich und den Niederlanden durch die Altstadt. Sie alle sind da, weil die Tat so fatal an ein bekanntes Muster erinnert. An das Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin, an das Massaker mit einem riesigen Lastwagen in Nizza oder daran, dass auf den Tag genau ein Jahr zuvor ein Usbeke in einer Stockholmer Fußgängerzone fünf Menschen mit einem Kleinlaster totgefahren hat.

Noch am späten Sonnabendnachmittag wird dann allerdings erstmals ein Detail bekannt, das nicht in dieses Muster passt: Der Täter ist kein bekannter islamistischer Gefährder, sondern Deutscher mit psychischen Problemen. Und so stellt sich die Frage: Was ist das dann überhaupt? Ein Terroranschlag? Eine Amokfahrt mit Suizid? Lässt sich diese Unterscheidung überhaupt so klar treffen? Und was folgt daraus für die Prävention solcher Taten? Kann man etwas aus dieser Tat lernen, um Ähnliches künftig zu verhindern?

Wer nach den Hintergründen sucht, der findet sie, da sind sich die Ermittler am Sonntag sicher, nicht im Islamismus, nicht im Rechtsextremismus und auch nicht bei irgendwelchen Mittätern, über die in der Twitter-Unruhe nach der Tat zunächst spekuliert wurde. Nein, die Gründe liegen in den Abgründen der Persönlichkeit von Jens R.

Es gibt in Münster wohl nicht viele Menschen, die Jens R. so lang erlebt und erlitten haben wie Maria Bender. Von wann bis wann genau, das möchte sie zu ihrem Schutz verschwiegen wissen, ebenso wie ihren richtigen Namen und ihren Beruf. Worüber sie aber berichten mag, das ist Jens R., die Nachrichten wühlen sie auf und rufen wieder wach, was sie selbst mit ihm erlebte. „Der hat uns terrorisiert“, sagt sie. „So lange, bis fast alle aus dem Haus ausgezogen waren, selbst Leute, die Jahrzehnte dort gewohnt hatten.“

Das Bild, das sie von ihm zeichnet, ist zunächst mal das eines wohlhabenden, aber einsamen Menschen. Tolle, teure Autos habe er gefahren, fünf sollen zuletzt auf ihn gemeldet gewesen sein. Als sie seine Wohnung im Dachgeschoss des Fünfzigerjahrehauses im Südviertel betritt, da fällt ihr auf, wie „sauber, stylish, modern“ alles ist, „teilweise mit selbst designten Objekten“. Zwei weitere Wohnungen in Ostdeutschland soll er zudem besessen haben, heißt es am Sonntag aus Polizeikreisen. Woher das Geld stammte, ist bislang unklar. Aufgefallen ist Maria Bender, dass es kaum enge Bindungen gab. Von einer Beziehung hat sie in all den Jahren nie etwas mitbekommen.

Einen beträchtlichen Teil seiner Energie investiert R. darin, Streit unter den Nachbarn zu schüren, zu provozieren, zu manipulieren. Die Anlässe? Stets nichtig. Ein paar Schuhe im Flur reichten, so schildert es Maria Bender, schon schwärzt er die Bewohner untereinander unter falschen Beschuldigungen an. „Er führte sich als Hauseigentümer und Hausmeister zugleich auf.“

Jens R. hatte offenbar Spaß an der Agression

Er muss, so klingt es, regelrecht Spaß an Streit, Intrige und Aggression gehabt haben, sie müssen ihm ein Bedürfnis gewesen sein. Grenzen sind ihm nichts wert, weder zu anderen Menschen noch sonst. Als 2014 der FC Bayern in Münster spielt, steigt R. verbotenerweise über den Zaun, um zu den Spielern zu gelangen. Sogar verletzt habe er sich dabei. Aber das, sagt Maria Bender, sei ihm egal gewesen.

Das alles klingt nach Nachbarschaftsterror. Nach einer unheimlichen, streitsüchtigen, aggressiven Person im Nahbereich. Aber noch lange nicht nach einer direkten Linie zu einem versuchten Massenmord.

Die Polizei machte in den vergangenen Jahren die Bekanntschaft von Jens R. Mehrere Verfahren liefen 2015 und 2016 gegen ihn, bestätigen die Ermittler, unter anderem soll er Familienangehörige bedroht haben, dazu kamen Fahrerflucht, Sachbeschädigung. Verurteilt wurde er jedoch nie.

Auch mit der Stadt, dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes, soll R. in Kontakt gewesen sein. Möglicherweise wollte er sich helfen lassen.

Möglicherweise hatte er längst andere Pläne.

Am 29. März, eine Woche vor der Amokfahrt, gibt Jens R. einen Hinweis auf das, was in seinem Kopf vorging. In einer Mail an mehrere Bekannte hat Jens R. seinen Suizid laut Polizei „vage“ angekündigt. Einer muss die Polizei verständigt haben, jedenfalls sucht sie nach Jens R., fährt zu seiner Wohnung in Münster, auch zu seinen anderen Wohnsitzen in Dresden und Pirna. Sie trifft ihn aber nirgends an.

Demütigungen, Schuldkomplexe, Probleme mit den Eltern

In Pirna aber findet sie ein älteres, 18-seitiges Schreiben, „das in Ermittlerkreisen im Nachhinein als klassische Ankündigung eines Suizids gelesen wird“. So formuliert es jedenfalls das Recherchenetzwerk aus NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ und berichtet über Details dieses Briefes, der sich wohl wie eine Lebensbeichte liest: Detailliert beschreibe R. Kindheitserlebnisse und frühe, demütigende Erfahrungen, die er dafür verantwortlich mache, dass er schwerwiegende Probleme habe. Von gravierenden Schwierigkeiten mit seinen Eltern, von Schuldkomplexen, wiederkehrenden psychischen Zusammenbrüchen, Aggressionen ist die Rede. „Eine besondere Rolle spielt in dem Schreiben“, so heißt es in einem Bericht der „Tagesschau“, „eine womöglich verpfuschte Operation.“ Und Jens R. schreibt offenbar darüber, wem er alles Schuld gibt an seinem Unglück.

Als die Polizei am Sonnabend nach der Attacke die Tür seiner Wohnung aufsprengt, findet sie mehrere schwere Böller und eine unbrauchbar gemachte Kalaschnikow, eine sogenannte Dekowaffe. Nichts Verbotenes, aber Unsympathisches. Dazu Kanister mit Benzin und Bioethanol. Bislang ist unklar, was er damit wollte.

Es war kein islamistischer Anschlag, aber es bleibt ein verstörendes Verbrechen, das Münster am Sonnabend erlebte, eines, das zwischen alle Kategorien fällt.

Allerdings ist Münster auch eine Stadt, die sich nicht so leicht aus ihrer bürgerlich-gefestigten Haltung bringen lässt. „Es bringt ja auch nichts, wenn jetzt alle durchdrehen“, sagt eine ältere, fein gekleidete Frau am Sonntagmittag am Kiepenkerl-Denkmal, während rings um sie die Kamerateams aus China, England und sonst wo dem Innenminister Horst Seehofer und dem Ministerpräsidenten Armin Laschet hinterhereilen.

Gelassenheit ist zu spüren – trotz allem

Vielleicht liegt es an der Erleichterung darüber, dass es doch kein islamistischer Anschlag ist, vielleicht aber auch am speziellen, nichtnervösen Charakter dieser Stadt, aber von Nervosität war auch am Sonnabendabend trotz der unklaren Situation in der Innenstadt kaum etwas zu spüren. Die Münsteraner reagieren gelassen, obwohl am Abend die gesamte Altstadt auch für Bewohner gesperrt blieb und vor der Anlaufstelle im Stadttheater die Betreuer erklären: „Die Sicherheit ist noch nicht gegeben.“

Die Polizei lobt später das ruhige Verhalten der Bürger. Von Chaos keine Spur, dafür umso mehr von Hilfsbereitschaft. Als die Uni-Klinik am Sonnabendnachmittag zu Blutspenden aufruft, ist die Schlange binnen Minuten so lang, dass die Klinik den Appell wieder zurücknimmt. Ärzte und Pflegepersonal eilen in die Kliniken. Und schon kurz nach den ersten Nachrichten finden sich so viele Notfallseelsorger am Sammelpunkt ein, „dass ich es kaum glauben konnte“, so beschreibt es Michael Berentzen am nächsten Tag.

Die Angst geht um in Münster

Berentzen, Studierendenpfarrer an der Petrikirche, hat Menschen zu ihren verletzten Angehörigen ins Krankenhaus begleitet. In seiner Predigt am Sonntag spricht er über das Verbrechen, über die verlorene Unbeschwertheit, über die Zerbrechlichkeit des Lebens. „An der Stelle gehe ich selbst jeden Tag vorbei“, sagt er, am Tag zuvor hat er selbst dort gesessen. Es sind viele Geschichten vom Gerade-noch-entgangen-Sein, die die Menschen in Münster an diesem Tag erzählen. „Aber man darf die Angst auch nicht leugnen“, sagt Berentzen. Schon um nicht von ihr gelähmt zu werden.

Maria Bender und ihr Mann sind übrigens ebenfalls aus dem Wohnhaus von Jens R. ausgezogen. Es war auch eine Flucht vor ihm. Mit der Tat hat sie die Angst vor ihm ein letztes Mal wieder eingeholt.

