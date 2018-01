Deutsch-Test für Flüchtlinge: Viele Analphabeten fallen durch

Berlin. Allein im ersten Halbjahr 2017 hätten rund 43 000 Menschen an einem speziellen Integrationskurs für Analphabeten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) teilgenommen, berichtet die „Bild am Sonntag“. Das sei ein Plus von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Trotz extra kleiner Lerngruppen und bis zu 1300 Unterrichtsstunden sprächen aber vier von fünf Flüchtlingen so schlecht Deutsch, dass sie keine Aussicht auf einen Helfer-Job oder eine Ausbildung haben, heißt es in dem Bericht weiter. Das BAMF habe auf Anfrage bestätigt, dass nur rund 17 Prozent der Teilnehmer eines solchen Kurses das Sprachniveau B1 schafften, das Jobcenter und Arbeitsagenturen als Mindestanforderung für einen Helfer-Job bezeichnen. Besonders schlecht schnitten demnach Teilnehmer aus Eritrea und dem Irak ab.

Von RND/dpa