Spendenaffären, Flügelkämpfe, Verfassungsschutz – und sinkende Umfragewerte: Die AfD ist mal wieder in der Krise. Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland glaubt nicht mehr an Erfolge bei den anstehenden Wahlen, geht den Verfassungsschutz scharf an – und denkt über seinen Ruhestand nach.